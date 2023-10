The Cure dará su show de despedida en Buenos Aires

Buenos Aires. En noviembre de este año se realizará la segunda edición argentina del festival Primavera Sound. Con Parque Sarmiento de Buenos Aires como sitio escogido, la cita con el público local será los días 25 y 26 de noviembre.

En esta edición 2023, uno de los headliners -junto a Blur- será The Cure, la legendaria banda de rock responsable de grandes éxitos como “Friday I’m in Love”, “Boys Don’t Cry” y “Just Like Heaven”. El grupo se presentará la noche del sábado 25 de noviembre.

Este concierto no será igual que otros, sino que se tratará de una “hazaña” musical. La última vez de The Cure en territorio latinoamericano fue hace una década, y aunque cambiaron muchas cosas en estos años, se mantiene el carácter “universal” del grupo liderado por Robert Smith.

La historia de la banda ya está inscripta en el festival: en 2012, en la edición de Barcelona, The Cure realizó un concierto récord de más de tres horas y casi cuatro decenas de canciones.

En esta oportunidad Buenos Aires también vivirá una fecha histórica, ya que el grupo repetirá nuevamente esa hazaña y brindará un show despedida de gira con más de dos horas de duración que recorrerá todos los éxitos de su trayectoria de más de 47 años.

La vuelta de The Cure a la Argentina se enmarca en una gira que también incluirá a Brasil (3 de diciembre, en San Pablo), Paraguay (7 de diciembre, en Asunción) y Colombia, (10 de diciembre, en Bogotá).

Ese mismo sábado 25 también se presentarán Conociendo Rusia, Dillom, Róisín Murphy Black Midi, El mató a un policía motorizado, Muna, Richard Coleman, Slowdive, The Twilight Sad, Akim 88, DJ Playero, Fermín, Juana Rozas, Just Mustard, k4 Las Tussi, Mi amigo invencible, Marina Herlop, Nashy-Nashai, Puerto Candelaria y Rompe 99.

Por su parte, el domingo tocarán Blur (como headliner), Pet Shop Boys, Beck, The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen, Milo J Domi & JD Beck, Dorian Electra, Marina Sena Off!, Turf, Virus, Weyes Blood, Evlay, Lara91k, Limón, Pacífica, Rayos Láser, Ryan, Uma, Vinocio, Viva Elástico, Winona Riders y Yami Safdie.

En cambio, en la edición de “Primavera en la ciudad” el público local podrá disfrutar de shows de Black Midi, Róisín Murphy, Slowdive, Anita B Queen, Francizca, Fonzo, Ibiza Pareo, J. Catriel y Sebastián Arpesella.