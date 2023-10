Gustavo Conti habló sobre su pelea con Pedro Alfonso

Buenos Aires. Luego de las declaraciones cruzadas de Ximena Capristo y Pedro Alfonso, Gustavo Conti, esposo de Capristo, habló de su enfrentamiento con el marido de Paula Cháves.

“Aunque me los ponga en contra, no voy a dar nombres, no me importa. Hay muchos que están sentados en una mesa y hablan pelotudeces, dijeron que yo me había enojado con Pedro porque no me daba más laburo. Hace 20 años que hago teatro, son 3 meses de temporada y si sale la gira con suerte hacés todo el año”.

Además, dio detalles del conflicto que tuvo con el productor: “Con Pedro pasó lo que pasó en la gira, porque el chabón estaba pasando un mal momento, calculo. No estaba integrado al grupo, no comía con nosotros. Cuando me acerqué a hablar con él para decirle: ‘¿qué te pasa?’, me dijo: ‘no me toques’”.

“La Negra no mintió, tuvimos una gira polémica, si no que venga adelante mío a decir que es mentira. Te descoloca, no sabés para qué lado ir, si estaba todo bien, pero de repente no me habló más. Tanto Freddy (Villarreal), (Alejandro) Müller y (Iliana) Calabró lo saben. No quieren decir nada porque piensan que no los van a llamar”, explicó Conti.

Cabe recordar que el escándalo comenzó cuando Ximena contó por primera vez los motivos por los que con Gustavo ya no eran más amigos de Paula y Pedro. “Esa temporada Gus la pasó mal, hasta venía muy angustiado por lo que le hacía Pedro en la gira. Aparte estaba peleado con Freddy, estaba peleado con toda la compañía y con la única que hablaba y que comían prácticamente solos, apartados, era con Flor Vigna. Gus se preguntaba ‘¿qué le hice? ¿por qué me trata de esta forma?’, y a mí me da mucha bronca porque Gus lo quería mucho a Pedro, y lo quiere mucho, pero a mí no me gusta que lo lastimen porque yo lo conozco cómo es él. Lo maltrató, lo maltrató fuerte”, señaló en LAM (América).