Luciano Pereyra enamoró en la segunda noche de la Avicultura

Luciano Pereyra y Natalia Pastorutti cerraron la segunda jornada del Festival de la Avicultura de Santa María de Punilla, que reanudará su edición 2024 el próximo miércoles 17 de enero con el show de La Konga. También se presentaron La Bicho, Ángel Martín y Yas Gagliardi en una noche donde no faltaron las emociones y la buena comida.

También hay expectativa por la fecha prevista para el martes 23 de enero, con el festejo de los 10 años de la Fiesta Chayera que organiza Sergio Galleguillo y contará con los shows de Los Tekis, el Indio Lucio Rojas, Lázaro Caballero, La Callejera, Los Carabajal, Christian Herrera, Ángel Carabajal y Paquito Ocaño.

La intendenta de Santa María de Punilla, Silvia Racchietti de Zanotti, destacó: «Estamos compartiendo este festival que es un orgullo para nuestra ciudad, hace poco que asumimos y estamos viviendo esta edición con mucha alegría y es un honor poder contar con la grilla de artistas que tenemos. Sabemos que se está viviendo un año difícil y hemos realizado un gran esfuerzo por contar con estos artistas. Me toca ser una continuidad en la gestión municipal, el pueblo me ha elegido como intendenta y he recibido un municipio ordenado, que cuida los recursos y trata de optimizarlos».

«Agradecemos a la gente por haber elegido el Festival de la Avicultura en esta temporada que tiene muchas particularidades, quiero agradecer al equipo que me acompaña y que han trabajado intensamente para que todo salga bien»; añadió.

Uno de los números centrales de esta edición, ha sido Luciano Pereyra, quien dijo: «Este es un lugar donde soy feliz, me encanta cantar acá porque me reencuentro con gente que me ha seguido desde el primer día».

«Este año, que no hay tantos festivales y que se presenta difícil, es un año diferente y está bueno estar presente en estos festivales que siempre nos abren las puertas y tratar de sacarle una sonrisa a la gente»; completó.