Lali Espósito habló de las críticas recibidas

Buenos Aires. Lali Espósito se presentó la mañana de ayer en los estudios de Olga en Punta del Este, en el ciclo que conducen Fer Dente, Papryka, Martín Rechimuzzi y Cande Vetrano, quien conoce a Lali desde chica, ya que ambas compartieron cartel en Chiquititas cuando eran apenas unas niñas.

Así, luego de una llegada que sorprendió a todos, en la que se trepó al escritorio, dio rienda suelta a su desparpajo. Respecto a las críticas que recibe, Lali destacó: “Por algún motivo, creo que es una pulsión de vida que tengo; no me permito que esas balas me toquen. La bala por la bala, no, pero sí otras, como la normativización. Pero esas balas no entran porque no tienen que ver con tu construcción real, no tienen que ver con quién eres en realidad, tienen que ver con quién el otro quiere creer. Y después de eso está la verdad, que es lo que uno intenta expresar como artista y como individuo, al final”. En un momento de la charla, Espósito no contuvo las lágrimas mientras sus colegas la describían con elogios. La situación se tornó emotiva cuando su compañero Fer Dente invitó a Cande a hablar sobre la artista, destacando la dificultad de encapsularla en definiciones simples debido a su constante evolución.

En el lapso de la entrevista, tanto Cande como Fer compartieron impresiones sobre Lali, mencionando que, a pesar de ser “difícil de definir”, la consideran “una persona maravillosa y generosa que ejecuta todo desde el amor”. Ante las palabras de sus amigos, la invitada se mostró profundamente conmovida, expresando su afecto y agradecimiento entre lágrimas: “Estoy llorando debajo de los lentes. Te amo, amiga”, confesó, resaltando el fuerte lazo que las une. Cande prosiguió con sus palabras, lo que incrementó aún más la emoción de la cantante. “Me estás matando. Te amo, amiga”, enfatizó Espósito, mientras se secaba las lágrimas de sus mejillas. Este momento íntimo y genuino reflejó la estrecha relación y el apoyo mutuo entre ambas artistas.