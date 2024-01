Video: Avilés declaró Visitante Ilustre a Cristian Castro

ESPECTÁCULOS

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 17/1/2024 · 00:28 hs

Villa Carlos Paz. El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, declaró ayer Visitante Ilustre de la ciudad al famoso cantante mexicano Cristian Castro.

El titular del municipio publicó un texto y un video del acto en sus redes sociales, donde señaló: “Recibí a Cristian Castro para darle una distinción como visitante ilustre de nuestra ciudad.

“Para todos los carlospacenses, el reconocimiento de Cristian a la belleza de nuestra Villa y su posicionamiento como destino internacional es el resultado del esfuerzo que llevamos adelante.

“Con él conversamos sobre las características únicas de nuestra Villa y la importancia de mantener viva nuestra identidad, idiosincrasia y compromiso con un desarrollo sustentable como el que llevamos adelante y que hacen de la ciudad un lugar único ¡Gracias Cristian!”.

Por su parte, el popular artista afirmó que “ha habido mucha fraternidad, quiero agradecer eso, el trato sobre todo, que ha sido entrañable y me siento con una familiaridad tremenda. Me honra mucho estar acá. Me siento muy contento también de que se haya mantenido una línea, de que no sea tan desarrollado todo, que se hayan conservado intactas las bellezas de este lugar. Yo vengo de estar en Suiza y Argentina me ha parecido mejor, más linda en muchos aspectos. Yo escogería a Carlos Paz 100%”.