Por Jeremías Tondo

(Actor y dramaturgo)

El joven carlospacense que empieza a desplegar su talento en el teatro y en la literatura.

En medio de la penumbra, el secuestrador apuntó con firmeza su arma a mi sien.

—Ponele un precio a tu vida.

—No tengo precio. —Respondí con determinación, instándolo a apretar el gatillo de una vez. Él, con despiadada calma, me otorgó 15 minutos para deliberar.

—Te doy tiempo para pensar. Si regreso y no has encontrado un valor, pondré fin a todo, —amenazó, mientras sus pasos resonaban descendiendo por las escaleras.

Mis sentidos se agudizaron en la oscuridad, vendado y atado, sintiendo cada sonido con intensidad.

"¿Ponerle precio?", reflexioné por dentro. Mil escenarios giraban en mi mente. Un precio alto desataría su furia. Uno bajo sería tomado como burla.

Los minutos transcurrían y sus pasos anunciaron su regreso.

—¿Qué precio le ponés a tu vida? —Inquirió, reincorporando el arma.

Mis puños apretados revelaban la tensión en mis muñecas atadas. Pronuncié un número desorbitado. Su risa resonó en la habitación.

—Patético. ¿Alguna última palabra antes de morir? —Provocó.

—¿Qué te llevó a ser secuestrador? —Le interpelé, sorprendido, bajó el arma.

—Nunca nadie me hizo esa pregunta porque a nadie le importa mi vida... —Respondió, revelando una sorpresa mezclada con comprensión en su voz.

En ese momento tenso, el secuestrador vaciló, como si mi pregunta hubiera desenterrado algo en su interior. Bajó el arma unos segundos y se sumió en un silencio incómodo.

—¿Qué me llevó a esto? —murmuró para sí mismo como si estuviera reflexionando en voz alta. Luego, con una mezcla de resignación y amargura, comenzó a compartir su historia. Habló de desesperación, de caminos oscuros que lo llevaron a un punto sin retorno. Sus palabras resonaban en la habitación, entre sombras y secretos enterrados.

A medida que contaba su narrativa, pude percibir la complejidad de su existencia. Sus acciones, aunque violentas y equivocadas, eran el resultado de una cadena de circunstancias desfavorables. Comprendí que, detrás de la fachada de un secuestrador, se ocultaba un individuo que alguna vez tuvo sueños y esperanzas.

En un giro inesperado, sus palabras dejaron de sonar amenazadoras y más bien se tornaron en un lamento silencioso. La humanidad que afloraba de sus relatos generaba una extraña conexión entre ambos, en medio de una situación tan extrema.

—Espero que alguien, en algún momento, comprenda mi historia. —concluyó con un dejo de melancolía.

La habitación, antes cargada de tensión, se impregnó de una extraña introspección. Ambos éramos prisioneros de nuestras propias circunstancias, atrapados en una oscuridad que solo la comprensión y la empatía podían disolver.

Ninguno de los dos sabíamos qué precio tenía nuestra vida, pero sabíamos en nuestro interior que juntos podíamos encontrarlo.