Paul McCartney dio un show histórico en el Kempes

Córdoba. El mítico ex beatle Paul McCartney dio ayer un show histórico en Córdoba, ante una multitud que se congregó para ver al artista, de 82 años.

Luego de la previa, donde actuaron la cordobesa Zoe Gotusso y el dj estadounidense Chris Holmes, finalmente salió a escena McCartney.

Durante un espectáculo que duró cerca de 2 horas y media, “Macca” mostró todo su talento y se mostró de excelente humor y forma física. Tocó diversos instrumentos, cantó clásicos y temas nuevos y de a ratos bromeó con el público, utilizando palabras típicas de Córdoba, como “culiados”, “chichises” o “amigazo”.

El show arrancó con “Can´t buy me love” y siguió con una sucesión de éxitos de la larga y exitosa trayectoria de Paul, que incluyó temas clásicos de The Beatles, Wings y sus álbumes más recientes.

Los momentos destacados, tuvieron que ver con la belleza e intimidad de “Bluebird” (que interpretó solo con su guitarra y su voz), la profundidad de “Let it be”, la fuerza de “Live and let die” (donde los fuegos artificiales iluminaron el estadio) y el clásico coro final de “Hey Jude”, que coreó todo el estadio con las linternas de los celulares encendidas.

El final llegó con el pedido de bises del público, que Paul complació con una serie de temas que finalizó con el recordado cierre del álbum Abbey Road de The Beatles, “The End”, cuya frase “en el final, final, el amor que recibes es igual al amor que diste” parece explicar claramente porqué Paul McCartney llenó anoche el estadio Kempes, a 54 años de la separación de The Beatles.