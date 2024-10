“Iosi, el espía arrepentido” fue nominada a los Premios Emmy Internacional

País. La serie Iosi, el espía arrepentido, una producción de Oficina Burman, liderada por Daniel Burman, en colaboración con The Mediapro Studio y distribuida por Amazon Prime Video, volvió a captar la atención de la industria televisiva al recibir su segunda nominación consecutiva al premio Emmy Internacional en la categoría de “Mejor Serie de Drama”. Este galardón, otorgado por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, es considerado el más importante de la televisión mundial.

La ceremonia de premiación, que reúne a lo más selecto de la televisión de 21 países, se celebrará el próximo lunes 25 de noviembre en Nueva York.

Desde su estreno, allá por abril de 2022, Iosi fue ampliamente reconocida tanto en Argentina como a nivel internacional. La primera temporada recibió dos nominaciones en los Emmy Internacionales, una en la misma categoría de “Mejor Serie de Drama” y otra para el actor argentino Gustavo Bassani, quien interpreta al protagonista junto a Natalia Oreiro, Mercedes Morán, Marco Antonio Caponi, Alejandro Awada, entre otros.

Además de estos reconocimientos, la serie fue distinguida con seis premios Cóndor de Plata y un Premio Sur; y destacada por medios internacionales como The New York Times y The Hollywood Reporter, como una de las mejores producciones de 2023. Ahora, la segunda temporada puja por un premio en la categoría “Mejor Serie Dramática”, compitiendo contra ficciones como Les Gouttes de Dieu (de Francia), The Newsreader 2 (Australia) y The Night Manager (India).

Basada en hechos reales, Iosi cuenta la historia de un agente del servicio de inteligencia argentino que se infiltra en organizaciones y comunidades con fines de espionaje. Su trama profundiza en los eventos alrededor del atentado a la AMIA, abarcando episodios históricos de gran relevancia para Argentina y explorando las complejidades de la vida de un infiltrado en su camino hacia la redención.