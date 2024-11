Un baterista callejero tuvo un “espectador de lujo” y nunca se dio cuenta

EE.UU. En la bulliciosa Santa Mónica, California, donde los músicos callejeros llenan el aire con sus ritmos, a menudo perdiéndose entre el murmullo de las multitudes y las notas sueltas, para Armand Davis, un baterista callejero que interpretaba la emblemática canción “Otherside” de Red Hot Chili Peppers, ese día se convertiría probablemente en el más raro de su vida.

Su única audiencia era un hombre que escuchaba atentamente, marcando el ritmo y asintiendo con la cabeza, un gesto común en cualquier amante de la música, salvo que este espectador no era cualquier persona: se trataba de Chad Smith, el baterista de la banda cuya canción estaba interpretando Davis. Aparentemente, sin saberlo, el joven estaba ejecutando su versión de “Otherside” para el mismísimo creador del ritmo.

El momento fue capturado en un video por Joey McCarthy, quien inmortalizó el encuentro casual y lo compartió en TikTok, añadiendo un toque humorístico en el subtítulo: “¿Imagina encestar frente a Michael Jordan y ni siquiera darte cuenta?”. En el video, la cámara se acerca para revelar la identidad del hombre atento: Chad Smith, una figura central de los Red Hot Chili Peppers, y un ícono para muchos.

Mientras el joven tocaba, Smith marcaba el ritmo en silencio, como si fuera un espectador más, pero con una devoción particular. Armand, absorto en su interpretación, jamás se percató de la identidad de su público hasta después de finalizar su sesión.

A pesar de que para muchos usuarios se trató de una campaña de marketing, el video inmediatamente se hizo viral y recibió todo tipo de comentarios en las redes sociales al ver al exitoso músico apreciando el arte callejero.

La sorpresa de Davis fue completa al enterarse de quién había estado escuchándolo tan de cerca. “Ayer toqué Otherside de los Red Hot Chili Peppers y, a mitad de la canción, noté que alguien estaba muy animado, lo que no es inusual”, explicó Davis en un comentario en TikTok. “Pero cuando terminé, algunas personas me dijeron que acababa de tocar para Chad Smith, el baterista de RHCP”. El baterista callejero expresó su asombro con sencillez y gratitud: “¿Oírle decir que soné bien en una canción por la que es conocido? Es completamente surrealista”.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. El video de Davis interpretando “Otherside” frente a Smith se volvió viral, acumulando más de 7,5 millones de “me gusta” y alcanzando 53 millones de vistas en TikTok, mientras cientos de usuarios comentaban su admiración por el gesto sencillo de Chad Smith. “Así es como sabes que Chad Smith es un verdadero amante de la música”, comentó un usuario. Otro añadió: “Podría ver a Chad Smith mirando a los bateristas todo el día”.

Otros comentaron incrédulos: “No creo que no se diera cuenta de que lo está viendo Chad”. Sin embargo, muchos apostaron a la ingenuidad del joven baterista y la importancia de no saber qué lo está mirando la leyenda de la banda: “Si se da cuenta no va a poder coordinar ni sus latidos”, “Está tan concentrado que no se da cuenta de quién es su fan”.