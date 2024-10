Shakira agotó en 40 minutos la preventa para su show en Argentina

La superestrella internacional Shakira anunció la semana pasada una extensa gira por Latinoamérica que la traerá nuevamente a Argentina el próximo 7 de marzo en Campo Argentino de Polo con producción de Fenix Entertainment, marcando su tan esperado regreso al país y prometiendo una experiencia que trasciende a la música.

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” visitará Argentina, Chile, Brasil, México y países como Perú que no fueron parte del tour anterior. Con esta gira debutará en nuevos escenarios y regresa a ciudades por las que hacía tiempo no pasaba, incluyendo su Barranquilla natal donde se presentará después de 19 años.

Shakira marcó hoy un récord absoluto agotando en tan solo 40 minutos la Preventa Fans para su esperado concierto en Argentina. La Preventa Santander Select Visa estará disponible mañana 9 de octubre en entradauno.com a partir de las 10am por 48 horas o hasta agotar stock.

Una vez agotada la Preventa Santander Select Visa, comenzará la Preventa Santander Visa por 48 horas o hasta agotar stock. Finalizadas las preventas, comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” es un homenaje a la popular música de Shakira, con una mirada hacia el futuro. Inspirada en su álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, esta gira promueve un mensaje de empoderamiento y fortaleza, que Shakira busca transmitir a varias generaciones de fans, quienes nunca la han visto en vivo o a esos que llevan varios años esperando su regreso.

Con una nueva producción diseñada con la más alta tecnología, sus mayores éxitos, canciones nuevas y varias sorpresas, el concierto aspira a ser una experiencia inolvidable, tanto visual como musicalmente. En este regreso a los escenarios de Latinoamérica, Shakira busca crear un espacio donde sus fans puedan compartir y celebrar con ella el poder del renacimiento personal tal como un diamante, que se forma bajo presión y emerge más fuerte y brillante tras las adversidades.

La semana pasada, Shakira lanzó su más reciente single “Soltera”, un contagioso himno femenino de afrobeats. La canción ya había generado expectativa en línea tras la filmación del video en LIV Miami, con la participación de Winnie Harlow, Anitta, Danna y Lele Pons. El videoclip será lanzado próximamente.

El nuevo single llega tras las 3 nominaciones de Shakira a los Latin GRAMMY: Álbum del Año por “Las Mujeres Ya No Lloran”, Canción del Año por “Entre Paréntesis” y Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix).”

FECHAS DE LA GIRA

11-Feb BRAZIL Rio de Janeiro Estadio Nilton Santos

13-Feb BRAZIL São Paulo Estadio Morumbi

16-Feb PERÚ Lima Estadio Nacional

21-Feb COLOMBIA Barranquilla Estadio Metropolitano

23-Feb COLOMBIA Medellín Estadio Atanasio Girardot

26-Feb COLOMBIA Bogotá Estadio El Campín

2-Mar CHILE Santiago Estadio Nacional

7-Mar ARGENTINA Buenos Aires Campo Argentino de Polo

12-Mar MÉXICO Monterrey Estadio BBVA

16-Mar MÉXICO Guadalajara Estadio Akron

19-Mar MÉXICO Mexico City Estadio GNP Seguros