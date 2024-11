Julio Bocca fue presentado como director del Ballet del Teatro Colón

Buenos Aires. “Para mí fue, es y va a ser un desafío. Tengo mucho que devolverle al teatro, y el teatro tiene mucho que devolverme a mí. Necesito a toda la gente que va a trabajar conmigo para que controlen mis sueños”. Con estas palabras, Julio Bocca fue presentado este martes al mediodía como nuevo Director del Ballet del Teatro Colón de Buenos Aires.

El famoso ex bailarín, una de las grandes figuras de la cultura argentina contemporánea, agregó: “Mi idea es que el ballet viaje por nuestro país y el mundo, que sea una de las mejores compañías, de las diez primeras a nivel mundial”.

“Representa el retorno de un ‘hijo pródigo’ y encarna el sueño de los fundadores al regresar a esta casa que lo formó para contribuir desde su rol”, expresó el nuevo Director General del Teatro, Gerardo Grieco, uno de los gestores culturales más destacados de Uruguay, ex Director General del Auditorio Nacional del Sodre y del Teatro Solís de Montevideo.

Durante la presentación, Griego expuso los lineamientos de su modelo de gestión para las próximas temporadas, junto con el equipo artístico que lo acompañará en esta nueva etapa. El evento contó con la participación de destacadas figuras de la cultura argentina y las presencias del Jefe de Gobierno, Jorge Macri y la Ministra de Cultura, Gabriela Ricardes.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destacó: “Haber recuperado a Julio Bocca para mí es un orgullo infinito. Que él tenga la chance de estar donde tiene que estar me llena de emoción, porque es cierto, su historia no terminó como debería haber terminado, y hoy demostramos que no terminó, que él tiene tanto para dar y este teatro tiene tanto para desafiarlo todavía”.

“Este maravilloso equipo de dirección va a construir ese puente entre el pasado y el futuro que está por venir, cuidando lo que tenemos, siendo el centro de grandes producciones, pero también cuidando nuestro talento”, dijo la ministra de Cultura Ricardes.

El nuevo equipo artístico del Teatro Colón está integrado por: Julio Bocca (Director de Ballet), Andrés Rodríguez (Director de Ópera), Gustavo Mozzi (Director de Música), Thelma Vivoni (Directora Ejecutiva), Zoe Zeniodi (Directora principal de la Filarmónica de Buenos Aires), Beatrice Venezi (Directora Invitada del Teatro Colón), Verónica Cangemi (Directora de Ópera Studio), Miguel Martínez (Director del Coro del teatro Colón), Martín Bauer (Director de CETC y Contemporáneo), Enrique Bordolini (Director Escenotécnico), Marcelo Birman (Director del Instituto Superior de Arte) y Marcela La Salvia (Directora de Producción).