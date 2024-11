Concurso: Axion energy regala 100 entradas para ver a Lenny Kravitz

Buenos Aires. Lenny Kravitz regresa a la Argentina en el marco de su Blue Electric Light Tour 2024, con dos presentaciones muy esperadas los días 27 y 28 de noviembre en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas para ambos conciertos están agotadas, pero AXION energy ofrece una oportunidad única a los fanáticos del icónico artista neoyorkino: la compañía de energía regalará más de 100 entradas para el show. A través de su plataforma de descuentos y beneficios ON (https://onaxionenergy.com), les dará a sus usuarios esta experiencia que va más allá de lo convencional, como parte de su programa TOP FANS.

“Queremos que nuestros clientes vivan momentos inolvidables, combinando beneficios exclusivos y eventos de primer nivel”, comentó Cecilia Panetta, directora de Marketing de AXION energy. Con este tipo de propuestas, la marca se consolida como un actor en el ámbito del entretenimiento y como proveedor de experiencias que sintonizan con los intereses y pasiones de su audiencia.

Cómo participar en el concurso

Desde el 29 de octubre y hasta el 20 de noviembre inclusive, los usuarios de ON interesados en asistir al concierto de Lenny Kravitz tendrán la oportunidad de ganar entradas a través de una trivia en la plataforma.

Los participantes deberán demostrar su fanatismo y conocimiento sobre la carrera del artista, y aquellos que logren acumular la mayor cantidad de respuestas correctas ganarán un par de entradas para uno de los shows más esperados del año.

Esta acción es solo una de las formas en que AXION energy conecta con sus clientes, ofreciéndoles propuestas únicas y exclusivas. “Este concurso reafirma nuestro compromiso con brindar experiencias únicas y personalizadas, alineadas con los intereses de nuestros consumidores”, agregó Panetta.

A través de este tipo de iniciativas, la plataforma ON se consolida como un canal donde los usuarios acceden a eventos de primer nivel y beneficios diseñados especialmente para ellos.

Se trata de uno de los músicos más icónicos de su generación, conocido por su estilo único que fusiona rock, soul, funk y blues, y que le valió numerosos premios, que incluyen varios Grammy.

La nueva gira del cantante neoyorkino promete una celebración llena de energía, rock y sus grandes éxitos que han marcado generaciones. Canciones como "Are You Gonna Go My Way“, ”Fly Away“, ”American Woman" y "Again“, son parte del setlist que harán vibrar a la audiencia argentina.

Además, el show incluirá temas de su nuevo álbum, también titulado Blue Electric Light, un trabajo que explora sonidos renovados sin perder su estilo único y característico. Para los seguidores del artista, se trata de una oportunidad excepcional para vivir de cerca una experiencia inolvidable junto a una leyenda del rock.

Los usuarios que deseen participar en el concurso y disfrutar de esta oportunidad exclusiva junto a AXION energy pueden obtener más detalles en su sitio web oficial, donde encontrarán todas las novedades y beneficios que la plataforma ON tiene para ofrecer.