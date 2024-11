Emilia Mernes y Duki estarían separados y hay rumores de infidelidad

Buenos Aires. Desde hace varios días, los nombres de Emilia Mernes y Duki se instalaron entre las tendencias de las redes sociales debido a fuertes rumores de infidelidad. Todo comenzó cuando se filtraron varios chats con comentarios picantes del rapero a una usuaria de Instagram. Por supuesto el video se viralizó y estalló el escándalo.

En medio de la polémica y los rumores, Emilia Mernes viajó a Miami para formar parte de los Premios Latin Grammy 2024. Allí, la cantante argentina se presentó en vivo en un show exclusivo en Casa Spotify donde cantó “Perdonarte para qué?”, su colaboración con Los Ángeles Azules, y su interpretación no pasó desapercibida.

Muchos usuarios tomaron esto como una clara indirecta hacia Duki. Así como también un video donde puede verse a Emilia Mernes con una mirada triste conmocionó a sus fans, quienes aseguraron que pocas veces han visto a su ídola así. A pesar de continuar con sus compromisos laborales, todo indicaría que la cantante de Nogoyá está atravesando un duro momento personal debido a la supuesta separación de su novio.

Juan Etchegoyen confirmó la separación de Emilia Mernes y Duki. El periodista de Radio Mitre reveló detalles que obtuvo de una fuente cercana a la pareja. “A mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad. Desde mi info es un hecho la ruptura y hoy no tiene vuelta atrás”, aseguró.

“A mí me describen que discusión muy acalorada entre Duki y Emilia que termina con la intérprete dejándolo en las últimas horas”, dijo respecto a la supuesta pelea en medio de los rumores de infidelidad. “Hoy la separación es para siempre pero me dicen que se aman mucho ellos, que creían que esta historia perduraría para siempre así que no me sorprendería una reconciliación en el futuro”, agregó.

“Yo estoy seguro que esto que te cuento no lo van a hacer público porque a ninguno de los dos les conviene tampoco, me hablan de que de a poco se irá notando todo a través de las redes sociales para que esto no sea escandaloso para nadie pero la separación está concretada”, sentenció.

Al ser consultada por todo lo que le sucedió en este año, Emilia Mernes reveló que pronto se va a ir de vacaciones para poder descansar y procesar tantos sucesos. “Ha sido todo tan gigante este año y tan inesperado por muchísimas cosas, que a veces cuesta dimensionar si es real o me tengo que pellizcar y estoy viviendo un sueño”, confesó.

“Muchas veces me voy a dormir pensando y agradeciendo todo lo que está pasando porque no ha sido casualidad, creo yo. Ha sido fruto de mucho trabajo, mucho sacrificio, de soñar muchísimo. Así que estoy contenta y sí freno a pensar en lo que pasa”, dijo sin dejar de agradecer el apoyo de sus fans.