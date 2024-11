Emotivo funeral de Liam Payne: compañeros de One Direction dan su última despedida

El 16 de octubre de 2024, el mundo de la música se vio sacudido por la trágica noticia de la muerte de Liam Payne, ex miembro de One Direction, quien falleció a los 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cantante se encontraba en la capital argentina para realizar una presentación junto a Niall Horan, su ex compañero de banda, en el Movistar Arena el pasado 2 de octubre.

Liam fue encontrado sin vida en el hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo, ubicado en Costa Rica al 6000. El músico se hospedaba en la habitación 10, en el tercer piso del establecimiento. La noticia dejó consternados a sus familiares, amigos y millones de fans en todo el mundo.

Este miércoles, 20 de noviembre, se celebró su funeral en la iglesia St. Mary's de Amersham, Londres, donde familiares y seres queridos se reunieron para rendirle un último homenaje. Además de sus padres, Geoff y Karen Payne, estuvieron presentes sus compañeros de banda: Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik, quienes, visiblemente conmovidos, acompañaron a la familia de Liam en su despedida.

El acto estuvo marcado por el amor y la unidad de todos los presentes, que compartieron el dolor de la pérdida de una figura querida por millones. El evento también fue acompañado por la presencia de Cheryl, ex pareja de Liam y madre de su hijo Bear, de 7 años, y las integrantes de Girls Aloud, Nicola Roberts y Kimberley Walsh, quienes ofrecieron su apoyo a Cheryl en este momento tan difícil.

El funeral, que reunió a amigos cercanos y admiradores, se desarrolló en un ambiente de profunda emoción. Fans del cantante se congregaron fuera de la iglesia para rendir homenaje a su ídolo, recordando su música y la huella que dejó en la industria musical. Liam Payne, cuyo talento y carisma cautivaron a miles de personas a nivel global, deja un legado que perdurará a lo largo del tiempo.