La contundente respuesta de Pampita a la declaración de amor de García Moritán

Buenos Aires. A dos meses de su separación de Roberto García Moritán, Pampita buscó la forma de dar vuelta la página y empezar un nuevo capítulo de su vida. Sin embargo, el economista no logró hacer lo mismo. En una reciente entrevista con LAM (América), el político afirmó que sigue amando a la modelo. Lejos de corresponder estos sentimientos, la bailarina fue tajante al decir: “No hay manera de pegar los pedazos”.

Todo sucedió cuando la conductora dialogó con el equipo de LAM, quienes le preguntaron por los dichos de su expareja. “Esto está destruido para siempre. Lo tengo claro desde el día 20. Me agarró en un momento de mi vida que no quiero esto para mí, estoy muy segura. Tal vez antes habría pensado distinto. En este momento de mi vida es algo que no quiero. La política no tuvo nada que ver y el dinero tampoco. Vamos a ser familia siempre, con respeto y amor. Ya estoy divorciada, conociendo a otra persona”, afirmó.

Además, Pampita se refirió a cómo la ruptura había impactado en su salud: “Cuando estoy triste me pongo muy flaca, no puedo comer, dormir, ni nada. Después me recupero. En un tiempo volveré a mi peso”.