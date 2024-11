El mensaje romántico de Wanda Nara a L-Gante

Buenos Aires. Las últimas semanas fueron bastante complicadas para Wanda Nara, quien enfrenta múltiples tensiones derivadas de su inminente divorcio con Mauro Icardi, mientras lidia con la cirugía programada de su hijo mayor, Valentino López. No solo se vio obligada a dejar sus proyectos laborales en un segundo plano, sino también refugiarse en su círculo cercano y las críticas de la prensa. En este complejo panorama, la empresaria buscó apoyo en su flamante novio L-Gante, y le dedicó un romántico mensaje en las redes sociales.

En medio de su dura situación personal, Wanda compartió en sus historias de Instagram una foto junto a su pareja. “E, te extraño”, escribió, acompañada de un emoji de corazón, aludiendo al verdadero nombre del compositor, Elián Valenzuela. En la imagen, ambos aparecen juntos, con el músico formando un corazón con las manos, en el interior de un auto.

Este gesto público dejó en claro la fortaleza del vínculo entre ambos, incluso cuando el cantante se encuentra cumpliendo con su agenda de conciertos y no se encuentra físicamente a su lado. Además, dejó entrever la confianza de ambos al punto de referirse a él por su inicial.

Entre el rechazo de un compromiso laboral a Tailandia, el breve paso de su hijo de 15 años por el Sanatorio Otamendi y su batalla legal con el delantero del Galatasaray, Nara no dudó en apoyarse en su noviazgo con el intérprete de “El último romántico”. En paralelo, este no dudó en defenderla en los días previos ante las cámaras. En una charla con DDM (América) antes de viajar a Uruguay para llevar a cabo una serie de shows, el cantante de cumbia comentó: “A Wanda la veo bien. La acompaño a todo lo que sea estar en bienestar. No me meto en sus problemas, pero sabe que acá cuenta con una gran persona”.

A su vez, Valenzuela también se refirió a las controversias generadas por las acciones de Icardi, como los mensajes que el futbolista compartió: “No lo pude ver porque me hackearon casi todas las redes… También por culpa del mismísimo”, lanzó irónicamente en alusión a los ataques cibernéticos que recibió por parte de los hinchas turcos. Por otro lado, el artista fue consultado respecto al ida y vuelta de videos y capturas de conversaciones entre su novia e Icardi, que marcó uno de los episodios más conflictivos del proceso de separación. Sin dar vueltas, respondió desde su auto: “Yo sabía. Estuve en esa casa, tengo algunas cosas mías ahí. Pero para mí es simple. Que un millonario esté pidiendo casa prestada, eso es una tontería. Es alguien que quiere estorbar, nada más”.

Cuando se le preguntó sobre el video captado por Icardi, el cantante fue contundente: “Eso es cosa de bol...”. Añadió que no se sintió sorprendido por el hecho, ya que, según él, conoce las intenciones detrás de las acciones del futbolista. “En las redes se habla de todo. Yo no había hablado mucho de ese tema. Creo yo que Wanda habrá estado mal porque creía que yo iba a estar pensando algo raro. Eso no me afecta y entiendo todo. Esa noche salimos nosotros y lo pasamos re bien”, agregó ante el notero del ciclo.

Y, a pesar de la complejidad de la situación, dejó en claro su compromiso con la animadora: “Respeto cualquier situación y la apoyo en lo sentimental y todo lo que tenga que hacer”. En ese sentido, Elián dejó en claro no solo la seriedad con la que se toma este romance, sino también el apoyo incondicional que tiene con ella en medio de las malas rachas que afrontó con el pasar de las semanas.