Furor por Lenny Kravitz en Buenos Aires

Buenos Aires. El legendario cantante estadounidense Lenny Kravitz desató el entusiasmo de sus seguidores en su regreso a Argentina como parte de su gira mundial Blue Electric Light Tour 2024. Esta serie de conciertos, que celebra el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, llevó al artista a recorrer varios países de América Latina antes de sus esperadas presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires este 27 y 28 de noviembre.

Desde su llegada a Buenos Aires, Lenny Kravitz demostró una cercanía que cautivó a sus seguidores. El artista aterrizó dos días antes que su equipo, aprovechando el tiempo para sumergirse en la vida porteña. Alojado en el lujoso Four Seasons Hotel Buenos Aires, el cantante de “American Woman” no se limitó a los preparativos de sus conciertos, sino que decidió explorar la ciudad y disfrutar de su reconocida oferta cultural y gastronómica. Fiel a su estilo clásico y rockero, el cantante lució un jean, una campera de cuero, botas, el cabello recogido dejando su cara libre y unos anteojos de sol, que no cumplieron la función de ocultar su identidad.

Durante su recorrida se lo vio en Naranjo Bar, un local ubicado en el barrio de Chacarita, donde le regaló un instante inolvidable a los ocasionales comensales y a los fanáticos que lo esperaban fuera del local. Un rato más tarde cenó en Chuí, un restaurante vegetariano de moda ubicado en Villa Crespo, que se destaca por su propuesta culinaria innovadora. En un gesto que refleja su carisma, Kravitz no solo saludó a los presentes, sino que también accedió a tomarse fotografías con ellos minutos antes de subir al auto y partir del lugar. Durante los segundos que estuvo con las personas fuera del restaurante se lo pudo ver regalando sonrisas y momentos únicos a sus admiradores, alejado de ciertos comportamientos que acompañan a las figuras.