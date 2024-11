Finalmente, Wanda Nara y L-Gante confirmaron que están de novios

Buenos Aires. Los rumores finalmente se confirmaron. Wanda Nara y L-Gante decidieron apostar por el amor. Desde este lunes el músico y la cantante ya no se ocultan más y optaron por mostrarse frente a las cámaras juntos.

Todo comenzó durante la tarde, L- Gante asistió a una entrevista acompañado por la conductora. Esto despertó una nueva ola de habladurías, consultado por la existencia de un noviazgo, el músico se sinceró. “Qué sé yo... cada vez esto se hace algo más especial. El tiempo lo dice, olvídate. Las respuestas las va dando el tiempo. Hoy estamos acá, capaz que mañana también estamos juntos”, explicó en diálogo con C5N.

“Es buena mina y buena madre. Es un vínculo sano. Ella me hace bien. Cuando estoy con ella estoy tranquilo”, agregó.

Más tarde la pareja fue captada viajando en el auto de Wanda Nara. A diferencia de veces anteriores, decidieron detenerse y hablar con los cronistas que estaban presentes. Fue allí donde confirmaron que se encuentran en un noviazgo.

Minutos más tarde, ambos realizaron un vivo en la red social Instagram. Durante la trasmisión Wanda y L-Gante se mostraron muy acaramelados. Sus fans explotaron de emoción al verlos juntos y les hicieron una atrevida sugerencia. “Dicen que si llegamos a 40 mil nos demos un beso”, expresó la conductora. “Si llegamos a los 50 mil en el vivo, le como la boca acá no más”, afirmó L -Gante.

“¿Me amás?”, preguntó ella entonces y el cantante respondió con la misma pregunta, argumentando que siempre le tocaba contestar primero a él. “Te amo”, terminó soltando ella. En ese instante, el músico la besó frente a la cámara.

Tras aquel tierno gesto, Wanda le recriminó a su pareja que no cumplió su promesa con sus seguidores. “Si no llegaste a 50?, lanzó ella entre risas. “Bueno, es que no aguantamos más”, afirmó el cantante y atacó a besos a su pareja.