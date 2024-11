Dillom enfrentó en un avión a un tuitero libertario que lo insultó en las redes

Buenos Aires. En las últimas horas se hizo viral en las redes un incidente en un avión protagonizado por el rapero Dillom y el hombre responsable de la cuenta de X La Pistarini, reconocida por publicar contenido libertario y de apoyo al presidente Javier Milei.

Todo se originó a raíz de un posteo en el que La Pistarini hacía referencia al hecho de compartir el vuelo con el artista. “Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom”, escribió junto a una imagen tomada en el interior de un avión de Iberia en el que se ve de perfil al artista de Por cesárea.

Al ver la publicación en la red social, Dillom citó el mensaje y le sumó dos comentarios, invitándolo a que se lo diga en persona: “Y por qué no venis a decírmelo en la cara teton” y “decí que no tenés foto de la cara, si no, te busco y te doy un sopapo”. De inmediato, la conversación trepó entre las tendencias en la red y otros usuarios se involucraron tomando partido en la situación y sugiriendo cuál de los pasajeros podía ser el autor del escrache.

“Ya pregunté por ahí, y ninguno se hizo cargo”, señaló el artista. Entonces, algunos internautas le proporcionaron las imágenes del hombre detrás de la cuenta La Pistarini. Y en el siguiente video se ve al rapero dirigiéndose directamente al asiento en cuestión, filmando la situación, y allí se produjo un tenso encuentro cara a cara.

“¿Vos sos Pistarini, el que sube fotos mías a Twitter?”, lo encaró el artista parado en el pasillo. “Sí”, respondió el hombre desde su asiento, con una sonrisa algo nerviosa. “¿Tenés algún problema, capo?”, insistió Dillom”. “Quedate tranquilo”, señaló el pasajero, siempre sentado, y tratando de tapar la cámara con su mano.

En ese momento, la filmación se tornó difusa, por movimientos bruscos de teléfono celular, y cuando retomó el foco, volvió a escucharse la palabra del rapero: “Mirá que te arranco la cabeza, pelot... Portate bien, dale”, lo increpó. Luego, intentó tocarle levemente la cabeza y finalmente se retiró a su asiento. “Así de guapos son en persona”, escribió más tarde, adjuntando la filmación en cuestión.

Mientras tanto, transcurridas 13 horas, La Pistarini no subió ninguna publicación luego de la foto del artista. La cuenta supera los 44 mil seguidores y hasta este momento no era muy reconocido el rostro de su responsable. En su avatar tiene la ilustración de un superhéroe y como foto de portada una señal de tránsito que conduce al aeropuerto de Ezeiza, llamado, justamente, Ministro Pistarini.