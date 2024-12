García Moritán habló de Pampita: “Ella no tiene espacio para el dolor”

Buenos Aires. Mientras Pampita disfruta de un paradisíaco viaje con otras famosas y parece vivir un renacer del amor de la mano de Martín Pepa, Roberto García Moritán aseguró que aún no pasó la página de su matrimonio con la conductora. En una nota con Socios del espectáculo se sinceró sobre cómo son sus días tras el escándalo que terminó con su divorcio y hasta se refirió al presente sentimental de su ex.

El exfuncionario público contó que recibió una propuesta para ser entrevistado por Susana Giménez, como ya lo había hecho la modelo, pero que prefirió no hacerlo aunque reconoció que fue “difícil decirle que no”. “Sí tenía muy claro es que antes de Caro yo no iba a hablar y después de que ella habló entendí también que la mejor manera de protegerme, de proteger a Caro y a los chicos, era no hablando más. Me parece que el tema ya pasó, ella ya está en otra”, señaló, refiriéndose de forma tangencial al noviazgo de la figura de Los 8 escalones de los 3 millones.

En ese momento la cronista del ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le preguntó en qué está enfocado, a dos meses de su separación. “Yo estoy focalizado en mi ONG, en Asociar, en mis hijos, en algunas cosas de lo privado que estoy trabajando y haciendo. Trabajando mucho, como siempre. La vida del emprendedor es así”, aseveró, sin referirse al plano del amor.

García Moritán fue rotundo al asegurar que no estaba interesado en volver a enamorarse e incluso se sinceró sobre sus sentimientos hacia la conductora: “Tengo la cabeza en otra cosa porque todavía no sané lo que pasó con Caro”. En ese momento le preguntaron al empresario si sentía que su expareja había “sanado muy rápido”, momento en el que se mostró cauto al aseverar que “cada uno tiene sus procesos”. “Es verdad que la realidad de ella es muy distinta a la mía. Ella no tiene espacio para el dolor, y yo con todo esto estoy madurando mucho, estoy aprendiendo”, sostuvo.

“Además, el amor de verdad, ese amor de arraigo y de raíz, sobre todo cuando hay familias involucradas necesita sus tiempos. Para mí las cosas no son descartables”, lanzó, en una nota que dio en la calle al ciclo de eltrece.