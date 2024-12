La cartelera teatral de la Temporada 2025 ya suma más de 95 espectáculos

Villa Carlos Paz será la principal plaza teatral de la Argentina durante la próxima temporada 2025 de acuerdo a la cantidad y calidad de artistas y elencos que formarán parte de su cartelera teatral.

Por este motivo ya se definieron algunos de los principales espectáculos que integrarán su cartelera; los confirmados hasta el momento son:

Teatro Luxor (Av. Libertad): “100% Fátima”. Nuevo espectáculo de Fátima Florez junto a Marcelo Polino y elenco. De jueves a domingos. 22 hs. “Gordillo 20+1 años”. Nuevo espectáculo de Miguel Martín (el oficial Gordillo) y Zaúl Showman. Todos los lunes, martes y miércoles. 21:30 hs. Recital de La Konga. Todos los jueves. 0:15 hs. “Zoom. Acercate más”. Espectáculo infantil con Juli Poggio, Lolo Poggio y Juli Marín. Todos los viernes y sábados. 20 hs. Estreno: 4 de enero.

Teatro Candilejas I (Pasaje Niní Marshall s/n): “Exit”. Comedia con Romina Richi, Dan Breitman y Laura Cymer. Dirección: Corina Fiorillo. De martes a domingos. 22 hs.Estreno: 28 de diciembre

Teatro Candilejas II (Pasaje Niní Marshall s/n): “¡Suspendan la boda!”. Nuevo espectáculo con Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Facundo Gambandé. Estreno: 21 de diciembre.

Teatro del Lago (Belgrano 81): “Un viaje en el tiempo”. Nuevo espectáculo con Pedro Alfonso, Paula Chaves, Viviana Saccone, Pachu Peña, Sebastián Almada y Noelia Marzol. Dirección: Diego Ramos. Martes a domingos. Estreno: 27 de diciembre. Producción: Ezequiel Corbo y Federico Hoppe. Show en vivo de La Barra. Todos los días lunes. 22:30 hs.

Teatro Wo (9 de julio 21): “Universo +30”. Unipersonal con Pablo Arbella. De miércoles a domingos. 22 hs. “El show de Solcito Fijo”. Espectáculo infantil de Solcito Fijo. Lunes y martes. 21:30 hs.

Teatro Holiday I (9 de Julio 53. Planta alta): “Épico. Magic Dreams”. Show de magia y humor con los magos Matus y Willy Magia. Jueves a domingos. 22 hs. y 23:30 hs. “El auténtico Pirulo”. Nuevo espectáculo de “Pirulo” con Mauro Villaverde, Gerardo Coniglio y Mariano Garnero. Lunes y martes. 22 hs. “Trum. Malambo”. Espectáculo musical con dirección de Facundo Lencina. Todos los lunes. 23:59 hs.

Teatro Holiday II (9 de Julio 53. Planta alta): “Sinverguenzas”. Comedia con Daniel Araoz, Carna Crivelli, Tucu López, Alexis “Cone” Quiroga, Nardo Escanilla y Julián Labruna. Jueves a lunes. 22:30 hs. “Argentinos hasta la muerte”: Espectáculo de Verónica Vaira con Ariel Zanón, Diana Fonss y elenco. Martes y miércoles. 22:30 hs. “Trum. Malambo”. Espectáculo musical. Todos los martes y miércoles. 23:59 hs. “La Familia Gorky recibe a E.T.” Espectáculo infantil. Miércoles a viernes. 20 hs. “Aventureros del tiempo”. Espectáculo infantil. Sábados y domingos. 20 hs.

Teatro Holiday III (9 de Julio 53. Planta alta): “El Puente”. Espectáculo de humor con Pablo Cunsolo. Todos los lunes. 22 hs. “El misterio caso de Fredy Peterzon”. Espectáculo infantil con Agustín Guevara, Selena Varcasia, Andrea Ruiz, Marina Arnaudo y Alexis Chaves Chesta. Todos los lunes 20 hs. “Humor de madres”. Todos los miércoles. 22:30 hs. “Súper Culiao y Jack Sparrow” con Matías Farnochi y Nico de Angeli. Todos los jueves. 23:30 hs. “Tiempos modernos”. Show unipersonal de Pablo Picotto. Todos los viernes. 23 hs. “Incomusicados”. Show humorístico de Chelo Rodríguez y elenco. Todos los sábados y domingos. 22:30 hs. Estreno: 28 de diciembre. “Metanoia”. Stand Up con Agustina Aguilar. Lunes 20 de enero. 23 hs.

Teatro Holiday IV (9 de Julio 53. Planta alta): “Todo por la guitarra”. Espectáculo musical con el Trío Metenté. Viernes y sábados. “El show de Sofy y los guardianes del planeta”. Espectáculo infantil eco amigable. Jueves y viernes. 20 hs. “Anna”. Show de Maxi González. Todos los miércoles y jueves. “María Dolores”. Comedia con Sonia Civallero, Selene Mansilla, Marta Gómez, Natalia Vidal y Leonardo Varela. Todos los martes. 22:15 y 0:15 hs. “El Pirata Barbanegra”. Show infantil de títeres. Sábados y Domingos. 19:30 hs. “No hay suegra como yo”. Comedia con Mario Corzo, Martín Collante, Adriana Levy y Belén Suárez. Todos los domingos. 22:30 hs.

Teatro Libertad (Libertad 60): “Camilo Nicolás. A fondo”. Nuevo espectáculo de humor de Camilo Nicolás. Jueves a domingos. 22 hs. “Planeta Gasalla”. Show homenaje a Antonio Gasalla con Julián Sierra, Silvina Tordente y Walter Canella. Lunes, martes y miércoles. 23:45 hs. “La fiesta de disfraces” con Aida Roisman. Todos los lunes. 21:30 hs. “Estación Varieté”. Show humorístico musical con Javier Hongn, Fernanda Salomón y elenco. Todos los martes. 23:15 y 0:45 hs. “Figa Figo”. Show infantil. Viernes a domingos. 20 hs.

Funciones especiales:

“Show de Jolgorio”. Miércoles 8 de enero. 21:30 hs. “Piano Bar”. Show Tributo a Charly García. Miércoles 22 de enero y miércoles 26 de febrero. 21 hs. “Sandro. El Homenaje”. Show tributo de Chelo Rodríguez. Miércoles 29 de enero. 21:30 hs.

Timbao Multiespacio (Av. Libertad 57): "Amigos de Fiesta". Show infantil de Héctor Pérez Hinding. Martes y viernes. 19:30 hs.

Estreno: 20 de diciembre. "Amigos en Vacaciones". Show infantil de Héctor Pérez Hinding. Miércoles 19.30 y sábados. 19 hs. Estreno: 21 de diciembre.

"Más Cuentos Musicales". Show infantil de Héctor Pérez Hinding. Jueves y domingos. 19:30 hs. “Desopilante”. Show cómico musical con Adrián Garay, Leo Bartolomé, Mariano Tardivo y elenco. Todos los días 22:30 y 0:30 hs.

Teatro Bar (General Paz 27): “Sí, quiero”. Nuevo espectáculo de Lizy Tagliani y elenco. Estreno: 20 de diciembre.

Teatro del Sol I (General Paz 250): “Inquilinos… todos locos”. Espectáculo con Flaco Pailos y Carla Dogliani. Viernes, sábados y domingos. 22 hs. Estreno: 28 de diciembre.

“P.O.C.O”. Comedia con René Bertrand, Beto César, Paula Volpe y Belén Giménez. Dirección: René Bertrand. Miércoles y jueves. 22:30 hs. y viernes a domingos. 23:30 hs. Estreno. 1º de enero.

“Risa Rap”. Espectáculo de humor y música con Marcelo Josset. Lunes y martes. 22hs. “Recorriendo estilos”. Musical con Emanuel Aimar. Martes 14 y 28 de enero. 0 hs.

Teatro del Sol II (General Paz 250): “No te vistas para cenar”. Comedia con Christian Sancho, Tacho Riera, Lali González, Celeste Muriega y Gladys Florimonte. Dirección: Lía Jelin. De martes a domingos. 22 hs. Estreno: 27 de diciembre.

“Nunca te fíes de una mujer despechada”. Espectáculo con Sabrina Carballo, Miriam Lanzoni, Thelma Fardin, Nancy Gay, Juli Bartolomé y Nicolás Riera. De martes a domingos. 23:30 hs. Estreno: 2 de enero.

Teatro del Sol III (General Paz 250):“2 Calientos Sueltos” con Lucas Varela, Marcos Mendoza y Dirección de Nazareno Mottola. 3,4,5,26,27 y 28 de Enero. 22 hs. “Humberto en concierto”. Show de ventriloquía de Martin Chesini. 7 de enero. “Las 5 Vidas que vivimos” con Lic. Gabriel Cartañá. 8 y 9 de Enero. 22 hs. “Multiverso”. Stand up con Pablo Cordonet. 10 y 24 de Enero. 22 hs. “Y yo te dije”. Espectáculo de comedia con Vale y Bigote. 11 y 12 de Enero. 22 hs. “Mentiras sobre el Amor”. Stand Up con Nico Serna.15 de Enero. 22 hs. “Carmen y Osvaldo”. Stand up con Pablo Angeli.16,17,30 y 31 de Enero. “Estoy Relajada”. Unipersonal de Cami De los Santos. 18 de Enero. “Teneme Paciencia” con Edith Hermida.18 de Enero. 22 hs. “Feíta”. Unipersonal con Marina Castillo.19 de Enero. 22 hs. “Oscuro”. Stand Up con Lucho Miranda. 20 y 21 de Enero. “Histeriotipos”. Stand Up con Anita Martínez. 20 de Enero y 15 de Febrero. 22 hs. “Pichu vende humo”. Show unipersonal con Pichu Straneo. 21,22 y 23 de Enero. “Experiencia Gutmann Dalia”. Unipersonal con Dalia Gutmann. 22 de enero. 21:30 hs. “Mina Bien”. Unipersonal con Hermana Beba. 25 de Enero. 22 hs. “Hilda, Recuerdos de Mi Escuela”. Espectáculo con Carla Laneri. 29 de Enero. 22 hs. “Buena! Petroka”. Espectáculo con Mario Uribe. 31 enero, 1,2 y 3 de Febrero. “Fiesta de despedida”. Espectáculo de humor y música. Todos los domingos. 0 hs.

Multiespacio Mónaco (Avenida San Martín y Zuviría): "20 años con el arte". Espectáculo con Ángel Carabajal, Marcelo Iripino, Pablo Lozano, Facundo Toro, Nacho Prado, Lucas Cerazo, Los nombradores del Alba y cuerpo de baile. Martes a domingos. 21 hs.

Teatro Melos (Alberdi 50): “Inmaduros”. Espectáculo con Osvaldo Laport, Fabián Vena, Huevo Müller, Viviana Saez, Jazmín Laport y Andrea Rincón. Dirección: Fabián Vena. Martes a domingos 22:30 hs. Estreno: 2 de enero. “Malevo”. Espectáculo musical. Martes a domingos. 23:30 hs.

Espacio Eleton (Virgilio y Constantinopla): “De antaño”. Espectáculo musical con el grupo folk Vinales. Todos los lunes 23 hs. “Guanacombia (proyarca). Comedia política con Julián Prieto y Daniel Grana. Todos los martes. 21 hs. “Acústico”. Show folklórico con el grupo Ceibo. Todos los martes 23 hs. “Bajo el mar. Eric y la sirenita en una expedición mágica”. Espectáculo infantil con Denise Cerrone, Julián Prieto, Leandro Dematei, Paula Di Rienzo, Klaudio Cóndor y Patricia Simeone. Todos los días miércoles y sábados.19 hs.

Tributo a Queen a cargo del grupo The Dust. Todos los miércoles y sábados. 21 hs. “Entre copas”. Espectáculo de humor y música con Cherca Prieto y Gabriel Polidoro. Todos los miércoles 23 hs. Show de Los Patriboys (folklore), Marcos Ontivero y Pato Simeone. Todos los jueves. 23 hs. Estreno: 2 de enero. “Los chicos de mi edad 2.0”. Show de humor de Adrián Gómez. Todos los viernes 23 hs. “Eleton ShowTime”. Espectáculo con Iceberg del sur y el Mudo Esperanza. Todos los sábados. 23 hs. “La Gran Variette de Cocodrilo” con Denise Cerrone, Omar Suárez, El Coto, Vale Sánchez y elenco. Todos los domingos. 23 hs.

Teatro Acuario (Alem 48): “Monólogos heroicos”. Espectáculo de stand up de Rodrigo Casavalle. Todos los viernes y sábados. 21:30 hs. Estreno: 3 de enero. “Modo risa”. Nuevo espectáculo de Marcelo Josset y elenco. Todos los domingos. 22 hs. “La peña de los Duarte y el violinero del tiempo Néstor Garnica”. Lunes y martes. 0:30 hs. “El viaje de la música”. Espectáculo humorístico musical con Heber Ribotta, Dúo Platinados y Cuerpo de baile. Lunes y martes. 21:30 hs. Estreno: 6 de enero. “40 años a toda orquesta”. Show en vivo de Los Lirios. Todos los jueves 22:30 hs. “Héroe”. Show en vivo lírico y pop. Lunes 27 de enero. 21:30 hs.

Teatro Zorba (9 de Julio y Montevideo): “Madre hay una sola. Dos sería demasiado”. Espectáculo con Marta González y Nancy Anka. Jueves a domingos. 22 hs. Estreno: 2 de enero. “Buenas noches Carlos Paz”. Music hall con Mariquena del Prado, Agustín Souza y elenco. Jueves a domingos. 23:30 hs. Estreno: 1º de enero. “Lo Lumvrise”. Espectáculo cómico con el grupo santafesino. Lunes, martes y miércoles. “La atorranta del pueblo”. Estreno: 6 de diciembre. “Euforia. La Varieté”. Show Nuevo Siglo Producciones. “Las aventuras de crotón”. Espectáculo infantil. Estreno: 7 de diciembre. 21 hs.

Nivel 2 (Av. Uruguay esquina Intendente Descotte): “Ángel”. Nuevo show musical de Marina González y elenco. Dirección: Claudio Osés. Todos los miércoles. 21:30 hs.

Lvisa Teatro Concert (Casino Carlos Paz): Show musical de Andrés Teruel y elenco. Todos los martes. “NN12.Una identidad violada” con Alexia Peña Rojas, Marine Mottino, Klaus Modesto y Héctor Pérez Hinding. Dirección de Walter Guzmán. Todos los sábados. 21 hs.

Catamarán Arquímedes (Av. Illia 600): “Cuervo. El límite es el agua” con Sebastián Raspanti. Dirección de Florencia Boasso. De jueves a domingos. 21:30 hs. Estreno: 4 de enero.

Espacio Africa (Orgaz 57): “Magnyfico Show. Espectáculo cómico musical con Pablo Rey, Thiago Rey y elenco. Todos los martes, jueves y sábados. 22:30 hs. Show en vivo de Fernando Bladys. Todos los miércoles. 23 hs.

Espacio Fénix (9 de julio 5. 1º piso): Teatro a ciegas con Natalia Rodríguez y elenco.

Club de Teatro (Asunción 20): “La omisión de la familia Coleman”. Obra con Stefani Curró, Gonzalo Paviolo, Luz Lescano, Milagro Nieva, Silvia Seghezzi, Jeremías Tetamanzi, Luca Roteda y Gastón Giordano. Dirección de Adrián Vocos. Todos los sábados 22:15 hs. y domingos 0:15 hs. Estreno: sábado 4 de enero. “Encuentados”. Espectáculo infantil con la Comedia de San Francisco y dirección de Adrián Vocos. Todos los sábados a las 20:30 hs. y domingos 10:30 hs.

Auditorio Municipal (Liniers 50): “Resto Show”. Espectáculo inclusivo con streaming en vivo. Más de 20 artistas en escena con dirección de Paula Di Rienzo. Todos los lunes. 22:30 hs.

Biblioteca José H. Porto (José H. Porto 96): “Quiero versos que desentierren poetas”. Obra con Julián Prieto y Jonatan Cretari. Dirección de Cruz Marguett. Todos los lunes y martes. 22 hs. Estreno: lunes 6 de enero.