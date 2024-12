Murió Jill Jacobson, estrella de “Star Trek” y “Falcon Crest”

EE.UU. Jill Jacobson, actriz reconocida por sus destacadas participaciones en populares programas de los años 80 como Star Trek, Falcon Crest y The New Gidget, murió a los 70 años. Según informó The Hollywood Reporter, su amigo y publicista, Dan Harary, confirmó que la intérprete murió el pasado 8 de diciembre en el Centro de Salud Culver West del Cedars-Sinai, tras enfrentar una prolongada enfermedad.

“Hermosa, enérgica y positiva hasta el final, será profundamente extrañada por numerosos familiares, amigos y sus amados perros Benny y Kowalski”, dijo Harary en un comunicado.

Entre 1985 y 1987, la artista interpretó a Erin Jones en 22 episodios de Falcon Crest, la telenovela de mayor audiencia de la CBS en ese entonces, que seguía a una adinerada familia vinícola de California. Paralelamente, dio vida a Larue Wilson en The New Gidget (1986-1987), la secuela de la comedia de los años 60 protagonizada por Sally Field, que relataba las aventuras de una adolescente surfista.

“El sentido del humor de Jill fue brillante. Y su entusiasmo y amor por la vida hicieron que el tiempo que pasamos juntas en el set fuera muy alegre”, expresó en una entrevista Caryn Richman, quien fue coprotagonista de Jill Jacobson en The New Gidget.

Además de su incursión en la comedia, la actriz se destacó en la ciencia ficción, participando en Star Trek: La nueva generación en 1989 como Vanessa y en Star Trek: Espacio profundo nueve en 1996 como Aroya. Sus otros proyectos incluyen Hung, Newhart, Castle, Who’s the Boss?, Quantum Leap, Crazy Like a Fox, Arliss y Murphy Brown.

Jill Jacobson nació en Texas, hija del Dr. Harry Jacobson y Carol Toplitz Jacobson Hornstein. Estudió en la Universidad de Texas en Austin, donde se graduó en interpretación de radio, televisión y cine. Con la aspiración de hacer carrera en Hollywood, se mudó a Los Ángeles, donde consiguió el papel principal en la película de culto Nurse Sherri.

Luego, apareció en películas como Bad Georgia Road (1977), Forbidden Love (1982) y Baby Sister (1983), así como un papel menor en la película de Ron Howard de 1984, Splash. También tuvo un stand-up en The Improv y The Comedy Store en Los Angeles.

La actriz también tenía un profundo compromiso con la caridad. Durante varios años fue portavoz y recibió un premio por su trabajo voluntario con la Sociedad Estadounidense del Cáncer. A principios de 2024, reveló que había superado una lucha de dos años y medio contra el cáncer de esófago, una batalla que la “sacó del juego por un tiempo”. Esta experiencia la inspiró a ofrecer su apoyo a quienes atraviesan situaciones similares.

“Lo que pasé fue bastante intenso. No puedes funcionar, simplemente no puedes. Ahora estoy tan agradecida, solo quiero seguir adelante, quiero ayudar a la gente. Te dan ganas de ayudar a la gente”, compartió en una entrevista con Jim Masters.

Jill Jacobson formaba parte del elenco de Merrily, una película dirigida por Richard Linklater que actualmente se encuentra en producción. Según medios locales, la cinta, protagonizada por Paul Mescal, tiene previsto su estreno a mediados del próximo año. Sin embargo, aún no se sabe si Jill había completado su parte en el proyecto.