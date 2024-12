Ash-Shâfî, nuevo trabajo musical del intérprete de Ney Hamza Castro

Por José Mª Cotarelo Asturias

Un nuevo y meritorio trabajo del neyzen Hamza Castro verá la luz para este próximo enero de 2025. Hamza nació en Granada, es músico autodidacta, compositor, profesor y divulgador de este instrumento de la música sufí, el Ney por el que siente verdadera pasión y del que saca unos sonidos absolutamente prodigiosos. Los que hemos tenido ocasión de escucharlo podemos dar buena fe de ello.

Hamza nos afirma que su único objetivo es dar a conocer este instrumento del que está profundamente enamorado desde que en el año 2005 (este próximo enero se cumplen 20 años) asistió a un congreso espiritual en Tarragona donde escuchó por primera vez el Ney en una proyección sobre la vida de Mevlana Rumi el célebre poeta, teólogo y místico persa del siglo XIII, cuyo fondo musical era un Ney. Hamza quedó totalmente fascinado por ese sonido. Dejó atrás el grupo de Rock “Hombres de luz” del que formaba parte para dedicarse en cuerpo y alma a este instrumento.

Esta obra está inspirada en los principios de la música sufí que utiliza el sistema de tonalidades llamados “Makam”, escalas terapéuticas basadas en micro-tonos el lugar de las escalas en semitonos de la música occidental. Este sistema amplía la gama de sonidos, posibilitando así una mayor sutilidad en sus efectos terapéuticos, ayudando a equilibrar cuerpo, mente y alma. Se trata de una técnica milenaria a través de la música que se utilizaba en Oriente Medio y Asia Central, desde allí se extendió con éxito en Al-Ándalus, aplicándose en los hospitales como otra rama más de la medicina de la época, lo que a día de hoy se conoce como Musicoterápia Pasiva.

En el siglo X el científico turco Ibn Sina (Avicena) divulgó los efectos saludables de esta técnica, razón por la que se utilizó en los hospitales del Imperio Otomano hasta el siglo XIX e incluso en El Maristán granadino, donde eran habituales las terapias alternativas. El Maristán fue fundado por el sultán Muhammad V en el siglo XIV, como hospital para recoger a los enfermos pobres musulmanes, aunque también funcionó como manicomio, constituyendo junto al Hospital de Moriscos de Granada, el único vestigio conocido con esta finalidad en al-Ándalus.

Castro se formó con los prestigiosos músicos Abdelouahid Senhaji, Rahmi Oruç Güvenç, Ahmed Sahin, Hakan Alvan y Omar Faruk Tekbilek y estudió la técnica del Ney con la “Konya Türk Tasavvuf Müzigi Toplulugu”, más conocida como “La Orquesta de los Derviches Giróvagos" de Konya, Turquía y ha ofrecido recitales y conciertos en España, Alemania, Turquía, Marruecos, Portugal, Inglaterra, Escocia, Sudáfrica, Suiza, Croacia, Eslovenia, Italia, Túnez, Francia y otros países. Es nuestro Neyzen más internacional.

Su trayectoria artística, además de los conciertos viene avalada por varias ediciones: Ruh (Sufí Music/2010), Message (Sufi Music/2011 – Editado en Turquía), de Granada a Istanbul (World Music/2012) que generó a su vez un poemario titulado “De Granada a Estambul”. Neyzen Hamza Castro Live (World Music/DVD2013) Live in The Alhambra (Oriental Music/DVD2016) y numerosas colaboraciones musicales con diferentes artistas.

“No he corregido ninguna de las composiciones. Es casi un directo; van tal cual han salido. No quería perder la expresividad primaria. El Ney te hace desarrollar una especie de expresión; es pura poesía. Su sonido tiene un lenguaje único. Me surgió la necesidad de crear varios Cd (este es el primero) Trato de recuperar las algunas de las 536 escalas terapéuticas que tiene esta música”

El Ney, precursor de la flauta moderna, es uno de los instrumentos más antiguos que existe, ya que se han encontrado algunas muestras en tumbas de hace más de 4000 años y cuya vigencia, gracias a la apuesta decidida de artistas como Hamza Castro, al que dedica gran parte de su tiempo, auguran una pervivencia por otros cuantos años más. Felicitémonos por ello y dejemos que nuestras almas vuelen hasta los confines donde el sonido del viento se hace mística, poesía.