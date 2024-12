Fátima Flórez "Estar en Carlos Paz me hace sentir que estoy en casa"

La actriz, imitadora y bailarina Fátima Flores regresa una vez más a Villa Carlos Paz, en esta oportunidad se estará presentando en el Teatro Luxor de jueves a domingo con la participación especial de Marcelo Polino, banda en vivo y bailarines.

Fátima asistió a la alfombra roja de la Apertura de Temporada, donde se mostró muy emocionada con la presencia del público y habló sobre su experiencia en el exterior y su regreso a la ciudad.

"Estamos con este mega show que es para toda la familia. Traemos los personajes icónicos y muchos nuevos en un cóctel explosivo que de verdad va a sorprender y unir a la familia. La experiencia en Las Vegas y Miami de llevar un show que representó a Argentina realmente fue muy fuerte. Las imitaciones van por todo el mundo y mis ganas de seguir enriqueciendo el idioma, estudiando, tomando clases de baile, de canto... Siempre estamos en el camino de evolucionar. Tengo muchas ganas de encontrarme con la gente, escucharlos que les gusta. Aseguro Fátima.

"Tenemos un cuerpo de bailes este año que la rompe, vamos a hacer un cuadro de la Sole y me acompaña el número uno de Marcelo Polino haciendo un sketch explosivo que se renueva porque me va preguntando sobre lo que va pasando en la actualidad".

Sobre su estrecha relación con la ciudad expresó "En Carlos Paz me siento en mi casa, me abrió la puerta hace muchos años, siempre me dijo que sí, me abrazó y la gente acá te hace sentir feliz. Tengo un puente de amor que se creó hace muchos años".