Una serie animada inspirada en Messi llega al streaming

País. Lionel Messi se adentra en el mundo de la animación con una serie inspirada en su figura, titulada Messi and the Giants, que será transmitida exclusivamente en Disney+ para América Latina. Según informó Sony Music Vision y Sony Pictures Television – Kids (SPT – Kids), esta producción animada de ciencia ficción sigue las aventuras de un niño llamado Leo, quien es transportado desde su hogar en Argentina a un universo alternativo lleno de desafíos y oportunidades.

Messi, quien hace dos años se coronó campeón del mundo con la selección argentina, expresó su entusiasmo por el proyecto, destacando su deseo de compartir los valores del deporte con las nuevas generaciones. “Siempre soñé con participar en un proyecto en el que compartiera los valores del deporte, esos mismos valores que fueron muy importantes en mi carrera, con las generaciones más jóvenes”, afirmó el futbolista. La serie busca inspirar a niños y niñas a través de temas como el trabajo en equipo, la perseverancia y la disciplina.

Cada episodio de Messi and the Giants tiene una duración de 22 minutos y se centra en el crecimiento personal del protagonista, Leo, un niño de 12 años con un talento extraordinario. En el mundo de Iko, un lugar antes próspero ahora dominado por gigantes, Leo es llamado a liderar la lucha contra los tiránicos villanos que controlan los 10 reinos. La serie no solo aborda las habilidades futbolísticas de Leo, sino también su capacidad para enfrentar adversidades, formar un equipo y descubrir lo que se necesita para convertirse en un héroe.

Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, destacó la importancia de la serie al señalar que el fútbol es un deporte que une a millones de personas en todo el mundo. “Nos enorgullece trabajar con Lionel Messi y Sony Pictures Television para traer Messi and the Giants a nuestra apasionada audiencia infantil de todo el mundo”, comentó Davis. La serie promete resonar no solo entre los aficionados al fútbol, sino entre todos aquellos que disfrutan de una buena historia.

Joe D’Ambrosia, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Sony Pictures Television – Kids, enfatizó el privilegio de colaborar con Messi y Sony Music en este proyecto. Por su parte, Afo Verde, presidente y CEO de Sony Music Latin Iberia, expresó su satisfacción por la participación de Disney en la difusión de esta serie imaginativa, que busca inspirar a fanáticos de todas partes del mundo.

Messi, quien ha ganado ocho premios Balón de Oro y seis Botas de Oro, es un ícono global tanto dentro como fuera del campo de juego. Su reciente incorporación al equipo de la MLS Inter Miami causó sensación, convirtiendo su partido inicial en el encuentro de fútbol más visto en la historia de la televisión en Estados Unidos. La serie animada promete reflejar su espíritu deportivo y pasión por el deporte, temas que serán centrales a lo largo de la narrativa.

En resumen, Messi and the Giants es una serie que combina la magia del fútbol con una narrativa épica de aventuras y crecimiento personal, destinada a inspirar a las nuevas generaciones a través de las enseñanzas de uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos.