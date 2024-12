Camilo Nicolás festeja sus 15 años sobre el escenario

El actor y humorista Camilo Nicolás se estará presentando con su espectáculo "Camilo Nicolás a Fondo" en el Teatro Libertas de Villa Carlos Paz, donde celebrará con su público, el que lo vio crecer, sus 15 años sobre el escenario.

En una entrevista con EL DIARIO, el humorista habló sobre los desafíos de volver a hacer un espectáculo solo luego de tres años haciendo temporada junto a Pedro Alfonso.

"Vuelvo a hacer temporada solo, los últimos tres años estuve con Pedro Alfonso, y ahora vuelvo con un show que se llama "Camilo Nicolás a Fondo", que es una gran apuesta, tanto en la producción, que es de Pardo, como en la coproducción que hago yo" .

"Voy a hacer improvisación y comedia, tengo escenas de guion que no había hecho nunca yo solo. Si Dios quiere, de jueves a domingo vamos a estar en el Teatro Libertad. Disfruté mucho con Pedro, fue una experiencia inolvidable, pero cumplo 15 años de carrera, así que quiero seguir creciendo".

"Me estoy reinventando, voy a hacer tres cosas juntas en un show, que pocas veces se ha visto, me gusta ponerme incómodo y salir de mi zona de confort. Temporada en otro lado que no sea Carlos Paz, no me imagino, amo Córdoba, me gusta y digo que soy profeta en mi tierra, pero amo hacer lo que hago en Córdoba".