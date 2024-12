La controvertida película de Netflix que es furor

Netflix, además de ser una plataforma que contiene una gran cantidad de series y películas también se ha tomado el trabajo de producir algunas de ellas. Y una de esas es Fatal Affair, un film estrenado en el año 2021 que tiene todos los condimentos para entretener, generar intriga, curiosidad y hasta terror. Es un thriller psicológico que está entre lo más elegido por los usuarios.

Cuenta la historia del reencuentro entre dos viejos conocidos de la universidad, que llevan a la protagonista a confundirse y empezar un affaire, del que se arrepiente sin saber que eso le costaría muy caro. Con escenas desafiantes y subidas de tono, se va construyendo una narrativa que no deja al espectador levantarse un segundo del sillón.

Ellie Warren es una mujer casada y con un hijo que parece tener la vida resuelta. Se acaba de mudar a una casa lujosa, y en su trabajo parece estar consiguiendo exitosos ascensos. Un día, llega a la empresa donde trabaja un viejo amigo de la universidad, David Hammond, quien está ahí en representación de otra compañía para establecer un acuerdo entre ambas.

Después de 20 años sin verse, no necesitan mayores excusas para ir a cenar juntos y ponerse al día. Lo que parecía una amistad, comenzó a volverse un peligroso affair, pero antes de consumar su aventura, Ellie se arrepiente y vuelve a su casa, triste por la idea de engañar a su marido. No obstante, David no se rinde y comienza a hostigarla, haciendo todo lo posible por acercarse a ella, recurriendo a métodos oscuros y violentos que ponen en peligro su vida.