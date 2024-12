Bizarrap estrenó “music session” a puro cuarteto junto a Luck Ra

Buenos Aires. Antes de terminar el 2024, Bizarrap le tenía guardada una sorpresa a todos sus fans y estrenó su nueva “music session” junto a Luck Ra. A siete meses de su último lanzamiento, el productor más popular se unió al poderío cuartetero del joven cordobés para darle forma a la “BZRP Music Session #61?.

Como se podía intuir a priori, el track contiene elementos de la popular música de La Docta mezclado con un doblez de merengue y, por su puesto, los yeites de la electrónica que maneja el Biza. La letra, pura picardía cordobesa, va por el lado de un desencuentro romántico y múltiples referencias al mundo de los bailes.

“Y te busqué por todo el baile y no te encontré y sonó la canción que te dediqué”, introduce Luck Ra y en el estribillo explota: “Y ahora me di cuenta que, no me hago el duro, no, me hago el durísimo. Pero en el fondo te extraño muchísimo, pasan los días, los meses y no puedo olvidarte”.

La “BZRP Music Session #60? había salido en mayo pasado y se trató de una colaboración del productor oriundo de la ciudad bonaerense de Ramos Mejía con la cantante dominicana Lismar. Es por eso que la expectativa entre los fans del Biza era muy alta y esperaban con mucha ansiedad que actualizara su catálogo. Así, esta apuesta en clave cuartetera se perfila para convertirse en uno de los hits del verano argentino que acaba de comenzar.

Por su parte, Luck Ra viene cerrando un año excelente en cuanto a las métricas. Su canción “Hola Perdida”, la cual grabó junto con Khea para su álbum debut Que nos falte todo, fue la más escuchada del 2024 en la Argentina a través de la plataforma de streaming musical Spotify: con más de 150 millones de reproducciones y 47 semanas consecutivas en el top 50 del servicio, el tema se convirtió en un himno para 15 millones de usuarios en el país. En la misma plataforma, además, se coronó como el cuarto artista nacional más escuchado del año.

En lo personal, en tanto, este año blanqueó su relación con La Joaqui. En abril pasado los cantantes habían comenzado con un coqueteo en las redes que fue el preludio a confirmar su romance. La cantante de RKT estuvo como invitada a La Peña de Morfi, ciclo en donde abrió su corazón sobre su noviazgo con el cuartetero y cómo la relación la puso a prueba.