Marcelo Polino muestra su lengua filosa y brilla sobre el escenario

El periodista y conductor Marcelo Polino está haciendo temporada de verano en Villa Carlos Paz junto a Fátima Flórez. Pese a que tiene una cargada agenda laboral, encontró la forma de volver a las sierras cordobesas y participar del nuevo espectáculo de su querida amiga.

En una entrevista exclusiva con EL DIARIO, habló de sus proyectos y los desafíos. «Le digo a la gente que quiera saber, que venga a ver «Fátima 100%» al Luxor, que se va a enterar de todo. Yo soy periodista, me gusta preguntar y yo pregunto, siempre con respeto, alegría, y la gente arenga para que yo pregunte. Fátima arriba del escenario es la uno, no hay otra mejor. Estoy feliz de compartir una temporada juntos, la pasamos bien, vamos y venimos al mismo lugar. Hacemos la vida de dos amigos que hacen temporada».

«Las noches en Carlos Paz son únicas, me encanta cenar afuera y amo esta ciudad»; añadió.

Polino también adelantó que durante la temporada trabajará en Radio Mitre desde Carlos Paz y también se refirió a su vida y sus pasiones. «Hace dos años que no paro un día, que no me tomo vacaciones. La radio, el Cantando, los shows con Fátima y un show mío, son cosas que me encantan y la paso muy bien. Llevo más de 30 años en el escenario, soy muy apasionado de la autogestión y adoro el proceso creativo, todo lo que tiene que ver con el arte. Así que siempre estoy buscando qué hacer»; completó.