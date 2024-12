Pedro Alfonso: «No me veo haciendo temporada fuera de Carlos Paz»

Tras el estreno de la comedia «Un viaje en el tiempo» en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz, Pedro Alfonso y Paula Chaves abrieron su corazón y hablaron de su fuerte vínculo con la ciudad. Pedro, ganador de un premio Carlos de Oro, agradeció el cariño del público y aseguró que el vínculo de sus hijos con Córdoba influye en sus decisiones de vida.

«Llevo 13 temporadas en Carlos Paz y me meto mucho en las propuestas. Tener un director como Diego Ramos, que ya trabajó con nosotros y conoce nuestros códigos, es espectacular. Es un género muy propio. Esto es algo diferente a lo que venimos haciendo, pero tiene nuestro código y concepto, es para toda la familia, pero es un sello muy particular, muy nuestro»; dijo en relación a la obra que debutó anoche.

«Lo que cambió en estos años, que es muy lindo, es el fanatismo. A la mayoría ya los conocemos y mucha gente nos acompaña y viene a vernos de todos lados del país, eso siempre se tiene que agradecer. El contacto con el público es genuino, queremos que la gente venga a divertirse y la pase bien. Por ahora no me veo haciendo temporada en otro lado que no sea Carlos Paz, acá somos muy felices, estamos cómodos, nuestros hijos son muy felices también. En los primeros años, se hablaba de ir a otro lado, ahora ya no. Nuestros hijos ya tienen sus amigos acá y nosotros nuestras cosas también»; reconoció en diálogo con EL DIARIO.

«Llegamos y siento muy buena energía, mucha gente comparada a otros años en diciembre. Creo que va a ser una linda y buena temporada para todos, tengo esa sensación», agregó Pedro.

Por su parte, Paula Chaves expresó: «Esta comedia tiene de todo, es una historia de amor, un viaje en el tiempo para cambiar una vida y revivir el año 86. Pedro escribió los libros y Diego Ramos, que es un gran amigo, la adaptó. Él conoce muy bien el género que inventó Pedro para divertir a toda la familia, con show, baile y toda su magia de musical. Somos unos agradecidos, bendecidos de que la gente, después de tantos años, nos siga eligiendo y disfrutando con nosotros. Nuestros hijos disfrutan de Carlos Paz, crecieron en la ciudad, no conocen una fiesta de fin de año que no sea acá, y nos sentimos cordobeses».