A sala llena y con ovación, el estreno de «Un viaje en el tiempo»

Una vez más, Pedro Alfonso logró reunir a un gran elenco y volvió a apostar por la temporada teatral en Carlos Paz. Anoche debutó a sala llena con «Un viaje en el tiempo», la comedia que se presentará este verano en el Teatro del Lago y donde comparte escenario con Paula Chaves, Viviana Saccone, Pachu Peña, Noelia Marzol y Sebastián Almada.

Durante una hora y media, las risas no paran y así lo demostró el público, que soltó una ovación al término de la primera función.

Tras haberse bajado del escenario, el elenco habló con los medios de prensa y dejó sus impresiones sobre el estreno y la temporada que está comenzando. Uno de los más experimentados es el humorista Pachu Peña, quien aseguró: «Carlos Paz es una parte de mí, un lugar que disfruto mucho estar. Estamos felices de arrancar la comedia y estoy muy agradecido a Pedro que siempre me convoca para sus elencos maravillosos. Buscamos la risa de la gente, en todos estos años que llevamos juntos sabemos dónde pinchar para provocar eso, también probamos. El que viene a Carlos Paz viene a eso, a divertirse».

En el mismo sentido, la talentosa bailarina Noelia Marzol reconoció que se encuentra acompañada por su familia y dijo: «Venía con mucha expectativa, fue mejor de lo que esperaba y estoy junto a mi familia. Estos días previos al estreno, fueron muy intensos desde que llegamos, pero nos hicimos un tiempito para ir al río, al Cucú, a recorrer junto a los niños. Es todo un tema, porque tenemos que trabajar y entretenerlos también, pero este es un lugar preparado para venir en familia. El debut siempre trae nervios, pero es lindo».

Finalmente, la actriz Viviana Saccone agregó: «En la primera función siempre tenemos nervios, hay muchas cuestiones técnicas que tenían que salir bien. Ellos vienen con un éxito de hace muchos años en Carlos Paz. Me llamaron, me mostraron la propuesta y me gustó hacer algo tan familiar. Los chicos tienen una onda muy particular y eso se transmite, mucho respeto y cariño».