María José Demare homenajeará a Luis Aute en la Ciudad de las Artes

La cantautora de tango y actriz María José Demare, presenta el próximo viernes 13 de diciembre en la Sala Mayor de Ciudad de las Artes, el espectáculo "Aute por Demare" en homenaje al multifacético artista español Luis Eduardo Aute, que marcó su carrera artística.

"Aute por Demare" es un espectáculo multifacético en el cual la música, la actuación y la pasión por el arte se reúnen.

Las entradas están disponibles en Autoentrada desde $ 19000 y en la boletería de Ciudad de las Artes de martes a viernes (8 a 14 y 15 a 21), sábados a partir de las 10 y hasta el comienzo de función y domingos a partir de las 15.

¿Por qué este espectáculo?

En diálogo con EL DIARIO, María José Demare indicó que conoció a Luis Eduardo Aute en la década de los setenta: " conocí primero sus pinturas y luego las canciones, en mi adolescencia y no solo las empecé a cantar , fue el empujón para que me animara a componer .Una década después en Madrid y casi por casualidad por un amigo en común nos conocimos , quiero conocer a esa argentina que canta mis canciones" dijo .

"Canté sus canciones en Francia y a mi regreso a la Argentina. Hace muchos años que fui posponiendo este proyecto , lamento no haberlo realizado cuando él vivía , me hubiese encantado mandárselo , como hice tantas veces que le mandaba mis grabaciones y él siempre con gran generosidad y elogios me alentaba . Fue en mi vida un gran referente , por eso este disco cobra un valor especial , por eso la portada" destacó la artista.

Hija de un gran cineasta

María José Demare, es hija del director de cine Lucas Demare y de la actriz Norma Castillo, así como sobrina del pianista y compositor Lucio Demare.

Lucas Demare, grabó muchas películas en escenarios naturales del Valle de Punilla, siendo su lugar predilecto Capilla del Monte. Allí se hospedaba en la casa de Enrique Muiño y entre otros películas filmó en San Marcos Sierra "Pajaro Loco" con Luis Sandrini.