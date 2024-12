Los libros y autores más leídos en Argentina en 2024

Con el año llegando a su fin, comienzan a surgir los rankings que resumen las tendencias y preferencias en diversas áreas, incluyendo la literatura. Este jueves se presentó el listado de los 10 libros más leídos en Argentina durante 2024, destacando una variedad de géneros que van desde la ficción y las novelas hasta textos educativos e inspiradores.

Géneros y temáticas preferidas

Durante 2024, los lectores argentinos demostraron un marcado interés por el crecimiento personal y el cuestionamiento interior. Entre los géneros más consumidos se destacaron:

Psicología

Desarrollo personal

Novela juvenil

Fantasía

La literatura no solo fue una vía de escape, sino también una herramienta para reflexionar y crecer, consolidando el papel de los libros como aliados en el bienestar emocional y el autoconocimiento.

Ranking de los 10 libros más leídos

El ranking, elaborado por la librería online Buscalibre Argentina, revela los hábitos de lectura del país y presenta una lista variada que incluye tanto autores nacionales como internacionales:

Trono de cristal - Sarah J. Maas (Editorial Alfaguara)

Nexus - Yuval Noah Harari (Editorial Debate)

Hábitos Atómicos - James Clear (Editorial Booket)

La Casa Neville - Florencia Bonelli (Editorial Planeta)

El duelo - Gabriel Rolón (Editorial Booknet)

Comer para sanar - Doctor Bayter (Editorial Planeta)

Tan Poca Vida - Hanya Yanagihara (Editorial Lumen)

The Folk of the Air Complete Paperback Gift Set - Holly Black (Editorial Little)

La enciclopedia de los sabores - Niki Segnit (Editorial Debate)

Estuche Mistborn - Brandon Sanderson (Editorial B De Bolsillo)

Autores destacados de 2024

El 2024 también fue un año en el que las escritoras destacaron con fuerza. Nombres femeninos lideraron las listas, reafirmando su lugar en el mundo literario. Entre los autores más leídos, encontramos:

Gabriel Rolón

Jessica Rivas

Florencia Bonelli

Rebeca Yarros

Sarah J. Maas

Gisela Gilges

Han Kang

Santiago Silberman

Reflexiones sobre la literatura en 2024

Este año confirmó que la literatura sigue siendo una fuente de inspiración y conocimiento para los argentinos. La diversidad en los géneros elegidos refleja una sociedad en constante evolución, que busca en los libros respuestas, entretenimiento y conexiones emocionales.

La presencia de autores tanto nacionales como internacionales demuestra la riqueza del panorama literario actual y cómo las historias trascienden fronteras para encontrar eco en los lectores argentinos. Sin duda, 2024 fue un año de grandes lecturas y descubrimientos literarios que seguirán marcando tendencia en los próximos años.