Cristian Castro le presentó a su madre a Mariela, su novia carlospacense

México. Luego de un largo tiempo sin verse, se produjo el encuentro entre Cristian Castro y su madre, Verónica, que resultó también en la presentación de la nueva pareja del cantante, la empresaria carlospacense Mariela Sánchez, quien compartió algunas de las charlas que las mujeres mantuvieron, incluso en la previa de esa reunión familiar, que fue todo risas y amor.

A través de una serie de imágenes compartidas en sus redes sociales, se los puede ver tanto a Cristian como a Mariela, acompañados por Verónica y por Michel, hermano de cantante, además de su pareja, la argentina Flor Serrao. Otra de las fotos muestra a suegra y nuera abrazadas, y la joven carlospacense destaca: “Mi suegra tan hermosa”, lo que generó una revolución entre los seguidores tanto de la intérprete como del cantante. “Sos la más linda de todas las novias que tuvo Cristian”, o “Qué hermosas se ven las dos, sean felices y quiéranse, y hagan muy feliz al consentido del universo entero”, son algunos de los mensajes, que tienen ese tono amoroso respecto del encuentro.

En otra de las imágenes se puede ver el regalo que la pareja le llevó a la protagonista de Rosa salvaje y La casa de las flores: un arreglo floral de papel, ideales para armar todo tipo de decoración.

En charla con A la tarde, horas antes de este encuentro, Mariela reveló: “Lo primero que me dijo mi suegra es que quiere un nieto”, pero no fue solo eso, ya que también le hizo una especial recomendación: “Por mi edad, me dijo que voy a tener que congelar óvulos”, ante lo que Cristian reafirmó esas palabras aclarando que el pedido incluía detalles como que congelen los óvulos en Las Vegas.

Aunque ambos ya tienen hijos de relaciones anteriores, la posibilidad de un nuevo miembro en la familia Castro generó curiosidad y especulaciones. Sin embargo, a pesar de las declaraciones, la pareja optó por mantener los detalles de su relación y futuros planes bajo discreción.