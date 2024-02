El video viral de Brian May en Tokio con música de Sosa Stereo de fondo

Tokio. La banda británica Queen, junto a Adam Lambert como su vocalista principal, protagonizó un memorable evento en el Tokyo Dome, concierto que fue parte de su tour en Japón que congregó en total a más de 200 mil espectadores, reflejando el arraigo y la devoción que el país nipón profesa hacia el grupo. Este suceso resaltó no solo la vigencia musical de la agrupación, sino también la interminable conexión con sus seguidores japoneses.

Es en ese marco previo a su última actuación, Brian May, guitarrista del grupo, compartió con sus seguidores de las redes sociales un video en el que se podía apreciar un poco del backstage antes del histórico concierto, con detalles sobre el show en sí y el escenario, aunque también llamó la atención la música que sonaba de fondo mientras él hablaba.

“Así es como se ve por dentro el famoso Tokyo Dome. Es un lugar estupendo. Ese techo no es sólido, está soportado puramente por la presión del aire, como un globo. Así que si estás dentro, estás literalmente bajo presión. Alrededor de media atmósfera extra, creo, como sumergirse hasta unos 4.5 metros bajo el agua. Pero no lo notas. Se siente bien, casi como estar afuera en un día cálido. ¡Listos para la prueba de sonido! Vamos a cambiar donde nos sentamos para tocar Is this the world we created esta noche, para mejorar esa transición después de mi solo de guitarra, y poner a Adam y a mí bajo la caída de hojas de Last Tree in the Universe. Así que ensayaremos eso esta tarde después de haber revisado todos los sonidos, en el escenario y desde el frente. ¡Siempre en busca de mejoras!”, expresó May.

De fondo, personal de técnica y operarios dando los últimos detalles, en tanto que la melodía de fondo era nada menos que “En la ciudad de la furia” de Soda Stereo, interpretada en su versión del MTV Unplugged, que contara en esa oportunidad con la colaboración de la cantante colombiana Andrea Echeverri, líder de Aterciopelados.

De inmediato, seguidores no solo argentinos sino que también de toda América lo felicitaron y agradecieron por la difusión dada a una de las bandas más importantes de la escena hispana en la historia. De entre las respuestas recibidas, además de los saludos, algunas personas recordaron que Soda Stereo grabó un cover de Queen, un tema de Brian, Some day, one day, en un álbum tributo a la banda británica hecho por artistas latinos.

Otros de los comentarios al video, en tanto, giraban en torno a la emoción vivida: “Qué emoción y qué orgullo escuchar a Soda en ese lugar tan remoto”, además de “Decime que el sonidista es argentino sin decirme que es argentino”.