Horacio Rébora deslumbra en una inolvidable charla con Álvaro Salvador

Por José Mª Cotarelo Asturias

(especial para el Diario de Carlos Paz)

Fotografías: gentileza de Antonia Ortega Urbano

En una reciente velada llena de emoción y conocimiento, el director del Festival Internacional de Tango de Granada y gran experto, Horacio “Tato” Rébora, cautivó a la audiencia durante su charla en el Ateneo de Granada en el marco del ciclo “Granada es música” con un evento presentado por Álvaro Salvador. Rébora dejó una impresión duradera al explorar los secretos y la riqueza cultural detrás de esta apasionante expresión artística. La intervención de Carlos Andreoli y el gardeliano Osvaldo Jiménez, ambos participantes en el 36 Festival Internacional de Tango que tendrá lugar Granada entre los días 12 y 17 de marzo, pusieron la nota musical al acto.

Horacio Rébora, compartió con el público su vasta experiencia y profundo amor por este género musical. Desde los primeros momentos de su presentación, Tato sumergió a la audiencia en un viaje fascinante a través de la historia del tango, desde sus humildes inicios en las calles de Buenos Aires, hasta su reconocimiento internacional, del que Granada tiene gran importancia, como lo demuestran los 36 años que se lleva celebrando el festival en la ciudad, convirtiéndolo en el más antiguo festival de tango del mundo, después del de Montevideo.

La charla se destacó por la habilidad de Rébora para transmitir la pasión y la emoción que caracterizan al tango. Sus anécdotas personales y reflexiones sobre la evolución del género mantuvieron a la audiencia cautiva, creando una conexión única entre el ponente y el público.

El catedrático de literatura y poeta Álvaro Salvador, maestro de ceremonia del evento, no solo introdujo con desenvoltura a Horacio Rébora, sino que también compartió su propio entusiasmo por la cultura del tango, haciendo una introducción en la que habló de la relación que ha tenido Granada con la música y afirmó que “lo que se cuida en una ciudad, fructifica”. Relató como Tato fundó la Tertulia “que trasciende y se proyecta como un centro cultural de los más importantes en los años 80 en Granada, con continuidad hasta el día de hoy. Es una especie de lugar milagroso por donde pasan músicos, actores, escritores y todo tipo de artistas. La Tertulia fue galardonada, junto a Miguel Ríos y Enrique Morente con el ateneísta de honor, con la bandera de Andalucía de la cultura y el premio de la Feria del libro de Granada en 2022, entre otros reconocimientos”. Sobre Tato dijo que “fue capaz de organizar 11 cumbres mundiales de tango, 3 bienales de flamenco en Buenos Aires y que conferenció en universidades europeas y americanas. Fue promotor y editor de varios libros, entre los que cabe destacar “Granada tango” que reúne a varios poetas de la ciudad”. Sobre esta obra, Rébora dijo que “había una relación muy cercana entre las letras de tango y la de aquellos poetas y que bajo el asesoramiento de Juan Carlos Rodríguez empezaron a comparar letras de tangos con sus propios poemas. Esos poetas, que luego formarían la otra sentimentalidad tenían un vínculo con aquella poesía urbana de las letras de tango. El punto de partida del libro, tuvo mucho que ver con aquel concurso. Este volumen recoge los finalistas, en el que fue ganador Javier Egea y fue fundacional de muchas cosas, incluso más allá del tango, quizá la materialización de lo que iba a ser la otra sentimentalidad”.

“Cuando yo creé el festival – afirmó- no sabía que no había habido ningún otro festival en la historia del tango. Sin saberlo, creamos, con el de Montevideo, el mismo año, los primeros festivales en la historia del género. El tango en Argentina llegaba entonces sólo hasta Rosario. Es una cultura urbana, así que hay que hablar de ciudades. Yo entonces había escuchado más a Serrat y a Paco Ibáñez que tango. El tango aprendí a escucharlo en el exilio, no como ejercicio de nostalgia, sino como forma de penetrar en nuevas ciudades”.

Sobre la pregunta de Álvaro Salvador de cómo habían sido los principios, dijo que había sido fundamental Horacio Ferrer, “el letrista de Piazzola” para poner en marcha el festival. Aquella primera edición la cerró Enrique Morente, que luego hizo inmersiones en el tango. “Desgraciadamente – afirmó- el tango no es hoy una cultura ni nacional, ni popular. A los grandes artistas de hoy, el 90% de los argentinos no los conocen, ni siquiera los de Buenos Aires, a pesar de la gran calidad artística que tienen hoy en día. Cuando presentamos “Granada tango” en el salón de plenos del Ayuntamiento, yo traté de buscar por toda España una pareja de baile y no había; ahora, solo en Granada, que yo conozca, hay más de 100. El tango ahora supone una cultura urbana contemporánea y ese país llamado tango lo conforman las ciudades del mundo cuya capital es también Buenos Aires. Obviamente ha habido una gran trasformación en el tango, como en ningún otro género. Tiene tanta correspondencia entre las variaciones de la evolución urbana de la ciudad, como se expresa en la transformación del cambio de estilo en el baile, la música o la letra de las canciones”.

La charla, no solo fue un evento educativo, sino una experiencia inmersiva que dejó a la audiencia con una apreciación renovada por la riqueza cultural y artística del género. Este encuentro seguro quedará en la memoria de aquellos que tuvimos la suerte de presenciarlo, recordándonos la atemporalidad y la magia de esta forma única de expresión musical.

Rébora nos anticipó lo que sería el día de la inauguración del festival, con la interpretación de los poemas “Noche canalla”, de Javier Egea por Carlos Andreoli, “1º de mayo”, de Luis García Montero, por Osvaldo Jiménez, “Canción del reincidente”, de Álvaro Salvador por Andreoli y luego dijo que aunque Ángeles Mora no está en el libro, debería de haber estado y que fue un pequeño error que ahora se ha tratado de corregir incluyéndola en el festival, a lo que Álvaro Salvador afirmó que “sí, tiene que estar ahí”. Habrá varias proyecciones con la intervención de artistas que han pasado por el escenario del Isabel la Católica como Morente, Ferrer, Eladia Blázquez, Goyeneche, etc. y artistas actuales, como Valeria Hernández, Ramón Maschio, Carlos y Débora, entre otros, además de una dramaturgia dirigida por Rolo Aragón y un “volver” conmemorativo con foto histórica. Y hasta aquí puedo contar. Imperdible la noche del 13 de marzo en el teatro Isabel la Católica de Granada.