Cristian Castro y Mariela Sánchez hablaron sobre su separación

El cantante mexicano Cristian Castro y la empresaria carlospacense Mariela Sánchez hablaron públicamente sobre su separación y desmintieron los rumores de una infidelidad. La morocha llegó al Aeropuerto de Córdoba luego de su estadía en México y dijo que mantiene una «buena relación» con el artista y con su madre, Verónica Castro.

«Estoy sorprendida pero yo no tengo que hablar. Hablaba al lado de Cristian, nada más. ¿A quién le puede importar mi vida? Tengo una vida normal. Fui su novia pero no me interesa decir nada de él»; dijo Mariela, quien emprendió el regreso a Carlos Paz. «No fue fácil ir a México pero ya estoy grande también. Mi familia tiene buena relación con Cristian, lo quieren mucho. Todavía no hablé con ellos, no saben nada»; añadió en diálogo con Intrusos.

Sobre las versiones de una supuesta infidelidad del cantante, Sánchez sostuvo: «Eso es todo mentira. Es todo verso. Yo quería aprender cocina mexicana viviendo en Miami. Vivíamos en un hotel. Es viejo eso de que las chicas hablen de un hombre. Cristian estaba las 24 horas conmigo en Uruguay, imposible que haya salido con alguien. En México también».

«Cualquier hombre tiene celos. Pero de eso no voy a hablar. Lo del recital es mentira. El primero estuvo excelente, después todo bien»; reconoció la empresaria.

Después llegó el turno de Cristian Castro, quien habló con la televisión azteca y expresó: «Se terminó la historia, es difícil ser cantante (...) Ella es una chica muy buena. La verdad es que fue todo tranquilo. Solamente no se pudo más. Lamentablemente, lo hablamos y terminamos todo bien. Todo fue repentino».