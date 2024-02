Nicolás Cabré y Rocío Pardo fueron vistos juntos en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Nicolás Cabré se encuentra en Villa Carlos Paz haciendo temporada con la obra “Los mosqueteros del rey”, en el Teatro Candilejas. Y a pesar de su conocido bajo perfil mediático, el actor fue fotografiado recientemente con Rocío Pardo, actriz, bailarina y productora del espectáculo Pabellón Tornú, que se presenta en el Hospital Colonia Santa María.

Rocío es hija del empresario teatral Miguel Pardo y fue pareja del cantante Ulises Bueno.

“El verano los juntó” dijeron en LAM tras jugar a un enigmático, al mostrar finalmente la foto en la que se pudo ver a Cabré compartiendo una ensalada en un restaurante en las sierras cordobesa junto a una mujer.

“Vuelve a apostar al amor junto a Rocío Pardo, que es la ex de Ulises Bueno. Se están conociendo. Es una relación que viene de hace un tiempo”, explicó el panelista Pepe Ochoa. “Ya se muestran juntos en Carlos Paz y el verano los juntó y están enamorados”, agregó Ochoa, a lo que De Brito agregó: “Y el dueño de Carlos Paz”. “Excelente persona. Gracias a Dios que hay gente así”, acotó Marixa Balli sobre la ex de Ulises, a quien conoce por su vínculo con la familia de Rodrigo Bueno.

Si bien se los relacionó todo el verano, es la primera vez que se muestran juntos, así sea simplemente comiendo en un restaurante. La última novia oficial que se le conoció a Cabré fue Laurita Fernández, con quienes tuvo varias idas y vueltas hasta que se separó definitivamente en diciembre de 2021. “Obviamente que sufro, me duele, me da lástima... pero es todo un proceso. La peleo, la peleo, la peleo hasta que no me queda más y decís ‘bueno, no pudo ser”, dijo en ese momento. Desde entonces, se lo relacionó con Mercedes Villador y Arianna Surur, pero el actor jamás se hizo cargo de esos vínculos.

Actriz y bailarina, Rocío participa de Pabellón Tornú que codirige con Mariana Massera. Una obra de teatro inmersivo, donde el espectador no tiene un asiento asignado sino que recorre libremente el edificio eligiendo dónde ir y qué ver. Al ingresar, a cada uno se le asigna una máscara para diferenciarse de los actores y poder vivir una experiencia distinta y personal.

Hija del empresario teatral se conoció con el hermano menor del Potro Rodrigo en el 2018, en una apertura de ShowMatch pero comenzaron su relación en enero del 2021 y rápidamente decidieron convivir. La separación llegó un año después y en buenos términos, según contó la joven en un comunicado en sus redes sociales pero el cantante le salió al cruce con polémicos posteos. Te pedí perdón sin que la culpa fuera mía”, escribió en una historia, y en la siguiente agregó: “Te dije ¡no pasa nada! y en mí estaba pasando todo. Pensándolo bien fui yo quien siempre te mintió. Cuánto daño me hice al mentirte siempre”.