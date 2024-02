Flor Vigna reveló los motivos de su separación de Luciano Castro

Buenos Aires. El último viernes al mediodía, Flor Vigna sorprendió a todos. Luego de dos años y medio de relación en los que hubo de todo (pasión, música, un intento de familia ensamblada y diversas crisis) la relación con Luciano Castro llegaba su fin. “Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos”, anunció la cantante quien, además, dejó unas palabras sentidas para el actor, dando a entender que la separación fue en buenos términos: “Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir”.

Si bien la separación y su anuncio despertó especulaciones de todo tipo, la pareja venía sin demostraciones publicas de cariño en las redes, ni en eventos y si bien se creía que era por la distancia, ya que él está protagonizando El Beso en Mar del Plata y ella aceptó ser jurado del Bailando en el tramo final del certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli y está de gira lanzando su carrera como cantante, todo daba cuenta de que algo pasaba entre ellos (o que al menos ya no fluía como antes). De hecho, en los últimos días Flor había sacado su nuevo tema, “Picaflor”, con varias indirectas para su expareja Nicolás Occhiato y su nueva novia, Flor Jazmín Peña, lo que también sonó extraño.

Aunque luego del anuncio no quiso ampliar la información ni atendió a los medios que la llamaron para saber más sobre su comunicado, con quien sí habló fue con el ciclo Intrusos y aportó algo de claridad sobre los verdaderos motivos que los llevaron a separarse. “Hace bastante tiempo que estamos separados. Lo intentamos todo, pero no funcionó y sentimos que ya es hora de blanquearlo”, le escribió la joven a la periodista Karina Iavícoli, quien fue leyendo al aire de Intrusos lo que decía el mensaje que recibió en su celular. “No tuvo nada que ver, ni lo de Picaflor, ni nada de lo que que pasó en los medios, ni Sabri (Rojas, la ex de Castro, con quien se había peleado en la semana). Tiene que ver con nuestra diferencia de edad y nuestros trabajos”, explicó.

En ese sentido, la bailarina también aseguró que “las giras de cada uno es lo que en un punto nos distanció. Si bien pensamos en un hijo mucho tiempo, sabemos que con nuestros estilos de vida es muy difícil. Nos separamos de manera adulta. Lo intentamos todo y no funcionó”. “Estoy hecha pelota, como cualquier persona que termina una historia, pero sé que lo intentamos todo”, le dijo para finalizar a la panelista de América.