Premios Oscar 2024: Oppenheimer fue la gran ganadora de la noche

EE.UU. Después de mucha expectativa, este domingo los Premios Oscar destacaron a las mejores películas del cine de Hollywood como del mundo. La ceremonia, que se llevó a cabo en el Dolby Theatre del Ovation Hollywood, resaltó el desempeño de actores, directores, vestuario, guión y banda sonora de la industria.

La película más nominada de esta 96ª edición de los Premios de la Academia era Oppenheimer, la cual resaltó del resto con 13 nominaciones, entre ellas: Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actor Principal y Mejor Actriz de Reparto. Mientras que en segundo lugar se ubicó Poor Things. La película protagonizada por Emma Stone llegó con 11 nominaciones.

Todos los ganadores

Mejor Película

Oppenheimer

Mejor Actriz

Emma Stone (Pobres Criaturas)

Mejor Director

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Mejor Actor

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Mejor Canción Original

"What I Was Made For? (Barbie: The Movie", de Billie Eillish)

Mejor Banda Sonora

Oppenheimer

Mejor Sonido

Zona de Interés

Mejor Corto de Ficción

La maravillosa historia de Henry Sugar, de Wes Anderson

Mejor Fotografía

Oppenheimer

Mejor Documental

20 días en Mariupol

Mejor Corto Documental

La última tienda de reparaciones

Mejor Edición

Oppenheimer (Jennifer Lame)

Mejores Efectos Especiales

Godzilla Minus One

Mejor Actor de Reparto

Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Mejor Película Internacional

Zona de Interés

Mejor Diseño de Vestuario

Pobres Criaturas

Mejor Diseño de Producción

Pobres Criaturas

Mejor maquillaje y peluquería

Pobres criaturas

Mejor Guion Adaptado

American Fiction (Cord Jefferson)

Mejor Guion Original

Anatomía de una caída (Justine Triet, Arthur Harari)

Mejor Película Animada

El Niño y la Garza, de Hayao Miyazaki

Mejor Corto Animado

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Mejor Actriz de Reparto

Da’ Vine Joy Randolph (Los que se quedan)