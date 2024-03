Eric Carmen, vocalista de Raspberries, murió a los 74 años

EE.UU. Eric Carmen, líder de la banda de power pop Raspberries y conocido por su éxito como solista con ‘All by Myself’ (1975), falleció el pasado fin de semana a los 74 años, informó su esposa a través de la web del músico.

“Con gran tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Eric Carmen”, escribió la esposa del artista, Amy Carmen.

“Nuestro dulce, amoroso y talentoso Eric nos dejó mientras dormía durante el fin de semana. A él le reconfortaría saber que, durante décadas, su música tocó a tantas personas y que esa música será su legado duradero. Por favor, respeten la privacidad de la familia mientras lloramos esta gran pérdida”, añade Amy Carmen.

El mensaje concluye con la cita “El amor es todo lo que importa... fiel y para siempre”, parte de la canción ‘Love Is All That Matters’ del álbum en solitario de Carmen de 1977, ‘Boats Against the Current’.

Carmen experimentó la fama por primera vez con los Raspberries, una banda que empezó su andadura en 1970 y que incluye entre sus éxitos ‘Go All the Way’, con el que el grupo logró ventas de un millón de copias.

Después de que la banda se separara a mediados de los años 70, se estableció como artista en solitario y alcanzó el éxito con temas como ‘All by Myself’, ‘Never Gonna Fall in Love Again’, ‘She Did It’ y ‘Hungry Eyes’.

Nacido el 11 de agosto de 1949 en Cleveland, Ohio, Carmen mostró un talento musical desde temprana edad y comenzó a tocar en bandas locales durante su adolescencia.

En 1970, Carmen cofundó The Raspberries, una banda de power pop que alcanzó el éxito con canciones como “Go All the Way” y “Overnight Sensation (Hit Record)”. A pesar de su corta duración, la influencia de The Raspberries en el género del power pop perduró y la banda se reunió en varias ocasiones a lo largo de los años.

Como solista, Eric Carmen lanzó su álbum debut homónimo en 1975, que incluía el exitoso sencillo “All by Myself”. La canción alcanzó los primeros puestos en las listas de éxitos y estableció a Carmen como un artista destacado en la escena musical. Otros éxitos de su carrera en solitario incluyen “Never Gonna Fall in Love Again” y “Hungry Eyes”.

Además de su éxito musical, la vida personal de Eric Carmen ha sido objeto de interés público. Se casó dos veces y tuvo varios hijos. En 2007, Carmen enfrentó problemas legales relacionados con la violación de los derechos de autor de su canción “All by Myself”, aunque el asunto se resolvió más tarde.

En términos de discografía, Eric Carmen lanzó varios álbumes en solitario, incluyendo “Boats Against the Current” (1977), “Change of Heart” (1978) y “Tonight You’re Mine” (1980). Su música ha sido elogiada por su calidad melódica y su habilidad para conectar con las emociones del público.

Carmen fue un músico talentoso y versátil que dejó una marca significativa en la industria musical con su trabajo en solitario y como miembro de The Raspberries. Su música sigue siendo apreciada por fans de todas las edades y su legado perdura en la escena musical actual.