Billy Baldwin furioso con Sharon Stone por sus declaraciones

EE.UU. En un reciente intercambio de declaraciones que capturó la atención del público y Hollywood, Billy Baldwin respondió a lo dicho por Sharon Stone, actriz que reveló la identidad de un productor que la incitó a tener relaciones sexuales con su compañero para “mejorar su química” en la película Sliver. Al respecto, Baldwin cuestionó lo dicho por la artista y señaló que realmente es ella quien tiene un pasado oscuro, sugiriendo que podría revelar más sobre ello en el futuro.

Stone, conocida por su icónico papel en Basic Instinct, reveló en un episodio del podcast de Louis Theroux que el productor de “Sliver”, Robert Evans, le sugirió que durmiera con Baldwin, para mejorar la “química” en pantalla de su película de 1993. La actriz describió esta sugerencia como una imposición insultante y una práctica inaceptable, subrayando su profesionalismo y el de actores como Michael Douglas, con quien compartió pantalla anteriormente sin necesidad de tales exigencias.

“(Robert Evans) me llamó a su despacho. Tenía unos sofás muy bajos de los años setenta y ochenta, así que básicamente estaba sentado en el suelo, cuando debería haber estado en el set. Y caminaba por su despacho con gafas de sol explicándome que se había acostado con Ava Gardner y que yo debía acostarme con Billy Baldwin, porque si me acostaba con Billy Baldwin, la interpretación de él mejoraría. Y necesitábamos que Billy mejorara en la película porque ese era el problema”, manifestó Stone a Theroux.

Baldwin, por otro lado, respondió a estas afirmaciones a través de una publicación extensa en la red social X -antigua Twitter- dudando sobre las razones por las que Stone sigue mencionando su nombre. En ese sentido, dejó entrever que él había rechazado insinuaciones de Stone y planteó la posibilidad de escribir un libro revelando cuentos “perturbadores, excéntricos y poco profesionales” sobre la actriz.

“No sé por qué Sharon Stone sigue hablando de mí todos estos años. ¿Sigue enamorada de mí o todavía está dolida después de todos estos años porque rechacé sus insinuaciones?”, escribió el actor. “Tengo tantos trapos sucios sobre ella que le haría girar la cabeza, pero me he callado. Me pregunto si debería escribir un libro y contar las muchas, muchas historias perturbadoras, pervertidas y poco profesionales sobre Sharon. Podría ser divertido”, agregó.

Además, compartió una anécdota sobre un encuentro con Evans, en la que presuntamente solicitó tener control creativo sobre una escena de sexo para evitar besar a Sharon Stone, indicando su renuencia a involucrarse físicamente con ella.

Aunque Robert Evans falleció en 2019, las acusaciones y los testimonios contemporáneos como estos siguen arrojando luz sobre las dinámicas de poder y la sexualización en la industria del cine. La respuesta a estas revelaciones varía, pero incita a una reflexión necesaria sobre los límites profesionales y personales, y el respeto hacia la agencia e integridad de los actores.

La historia, lejos de ser un mero chisme de celebridades, plantea preguntas importantes sobre el cambio cultural necesario dentro de Hollywood para erradicar prácticas que ponen en riesgo el bienestar y la profesionalidad de quienes trabajan ante y detrás de cámaras. A medida que más voces se alzan para compartir sus experiencias y desafiar el statu quo, la industria se ve obligada a enfrentar su pasado y reevaluar sus normas y prácticas para un futuro más equitativo y respetuoso.

Stone, en su memoria de 2021, The Beauty of Living Twice, ya había insinuado el incidente sin nombrar a Evans o Baldwin, criticando la mentalidad que subyace a este tipo de propuestas y resaltando el problema con la exigencia de que las actrices comprometan su integridad personal por el bien de una película.