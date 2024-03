Furor por el paseo de Jared Leto en bicicleta por Buenos Aires

Buenos Aires. Por estos días la ciudad de Buenos Aires vive la fiebre Lollapalooza. La novena edición del festival se realiza como es habitual en el Hipódromo de San Isidro y figuras de diferentes partes del mundo llegan al país para ofrecer sus respectivas propuestas artísticas. Algunos de ellos eligen refugiarse en sus hoteles y cumplir con el compromiso sobre el escenario. Y otros más curiosos eligen recorrer y conocer un poco esta parte del mundo.

En este último grupo se encuentra Jared Leto, cantante de Thirsty Seconds to Mars y ganador de un Oscar como mejor actor de reparto por su trabajo en El club de los desahuciados. El estadounidense aprovechó la previa a su presentación en la última jornada del festival para salir a dar una vuelta por la zona de Retiro y Recoleta. Y lejos de cualquier parafernalia que podamos imaginar que rodea a una estrella de rock, o de Hollywood, y él llena ambos casilleros, lo hizo como un ciclista más, surfeando el tránsito porteño, esquivando taxis y colectivos y saludando con la mano en alto a quienes lo reconocían.

Vale destacar que no es la primera vez que Jared elige vivir Buenos Aires en plan turista. y en 2022 se lo había visto en algunas reconocidas paradas gastronómicas, por lo que podemos aventurar que el actor que saltó a la fama como Jordan Catalano en la serie de televisión de los ‘90, El mundo de Ángela, se siente a gusto en esta ciudad.

Como era de esperar, los fanáticos del artista no dejaron pasar el momento y subieron de inmediato el contenido a las redes sociales. Leto lució un look forrestgumpesco, de remera holgada negra, gorra celeste con la leyenda “american dreaming”, barba tupida y pelo lacio largo. Saludó a los fanáticos que hacían guardia en el hotel Four Seasons Buenos Aires y les improvisó unas estrofas de “The kill”, como calentando la garganta para su actuación de esta noche en el festival alternativo que lo tendrá como uno de sus artistas principales.

Leto disfrutó de una de las zonas más elegantes de la ciudad, retiró la indumentaria que usará en el concierto y apreció un espectáculo de música callejera. Regresó al anochecer, donde otra vez lo esperaban sus seguidores entre sorpresas y aplausos. Los mismos que recibirá seguramente sobre el escenario del Hipódromo de San Isidro.

La visita anterior del actor había sido en un plan bien diferente. Es que si esta vez sus seguidores lo esperaban desde que se anunció la presencia de Thirsty Seconds to Mars en el line up de Lollapalooza, la anterior fue sin previo aviso. El actor apareció de improvisto en la zona de Palermo, donde fue fotografiado en una reconocida casa de te cercana a Plaza Serrano. Lo que no varió es la amabilidad con los curiosos, y dispuesto a compartir un instante con quien lo reconociera.

En aquel diciembre de 2022, Leto también cenó en una de las parrillas más icónicas de la ciudad, y en esta oportunidad la logística estuvo más acorde a su status de estrella. Llegó y luego se retiró en una imponente camioneta negra, acompañado por personal de seguridad, aunque para entonces el rumor se había corrido y también estaban sus seguidores, que se llevaron de recuerdo el saludo y la sonrisa de su ídolo.