Julieta Zylberberg y Erica Rivas criticaron a Francella por su apoyo a Milei

Buenos Aires. Esta semana, Guillermo Francella sorprendió con unas declaraciones que enseguida se volvieron virales en las redes sociales y que generaron polémica entre el público. Todo comenzó cuando el protagonista de El encargado analizó las medidas del presidente Javier Milei al cumplirse cien días de gobierno, y manifestó su opinión al respecto. Invitado a Radio Mitre, al programa de Eduardo Feinmann, el actor respondió a la pregunta del conductor: “¿Cómo estás viendo el país?”. Entonces, Francella fue contundente. “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y cuándo empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, dijo mientras se sumaban a la charla telefónica Jorge Lanata y Roberto Moldavsky en el clásico pase de los ciclos de la mañana.

Luego, el actor opinó que “las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”. Actos seguido, agregó más detalles sobre su perspectiva del curso del gobierno. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, expresó y antes de cerrar, dijo: “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”.

En ese sentido, la que salió a hablar sobre las declaraciones de Francella fue su excompañera de Casados con Hijos, Erica Rivas. En una entrevista en Se Arregla el Mundo, el ciclo que se emite por la radio FM Hit, de Uruguay, respondió cuando le consultaron por estos dichos del actor. “Lo único que te puedo decir es que no me sorprende porque yo conozco cómo piensa Guillermo”. “Es una persona que piensa de ese lado, solamente puedo decir esto”, afirmó. Luego, repitió la frase: “No me sorprende”.

“Guillermo es consecuente con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como actor”. Más adelante, la artista reflexionó: “Me parece que es algo muy interesante para pensar cómo es un actor y a qué se dedica un actor”.

En esta oportunidad, durante el miércoles pasado, Julieta Zylberberg expresó su opinión sobre el tema en su cuenta de Twitter. Sin filtro y visiblemente enojada, dejó un mensaje en contra de las declaraciones de Francella, aunque no lo mencionó.

“Qué indignación, toda una comunidad luchando para no ser arrasada, y hay actores pronunciándose a favor de este gobierno anti cultura, anti todo, negacionista... papelón”, dijo sin filtro.