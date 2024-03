Mariela Sánchez reveló los motivos de su ruptura con Cristian Castro

La empresaria carlospacense Mariela Sánchez rompió el silencio y contó los verdaderos motivos que llevaron a su separación de Cristian Castro. Durante una entrevista televisiva, la morocha de Villa Carlos Paz explicó que se desató una feroz discusión por celos que encendieron todas sus alarmas y dijo: «No hay chances de volver».

Sánchez habló con Intrusos y expresó: «Tuvimos una discusión fuerte al último porque él vio algo que no era». «Yo no lo pude sostener porque dije si no está viendo esto. No era un ex novio mío, ni siquiera. Es amigo mío de toda la vida y es como mi hermano»; añadió la empresaria y agente inmobiliaria.

Si bien no brindó mayores detalles, dejó entrever que la estrella mexicana tuvo una reacción «desmedida» por celos.

Concretamente, la pareja se habría separado por una imagen del 2022. Al poner punto final a la relación, Castro le habría exigido que le devolviera todos los regalos que le había realizado durante el verano del amor.