Marina Calabró habló de su relación con Rolando Barbano

Buenos Aires. Después de tantas especulaciones, mensajes claves y secretos, Marina Calabaró dio detalles de su relación con Rolando Barbano. Tras meses de sospechas, la politóloga rompió el silencio y se refirió al vínculo sentimental que lo une con el especialista en policiales.

La noticia fue confirmada por Yanina Latorre, durante el último programa de LAM (América), quien contó los detalles de una charla que tuvo con la politóloga en el pase de sus programas de radio en El Observador. “Me costó, fue en medio de una de mis anécdotas. Voy contándole cosas, yo la voy buscando. Comencé diciéndole que mi sueño era tener un chofer”, dijo la panelista al relatar cómo había iniciado la charla entre ella y Calabró.

Con su sello característico, Latorre buscaba investigar cómo se trasladaba Calabró cuando se veía con Barbano. “Yo me imaginé que con lo vaga que es ella también iba a querer. ‘No, a mi me da miedo que otro maneje, me mareo’. Todo le pasa, que atrás no puede ir”, contaba la columnista cuando fue interrumpida por Ángel de Brito, quien disparó: “¿Y va en la moto? Ahí perdió todos los miedos, se agarró de la barba”.

En medio de las risas, Yanina siguió con el detalle de la anécdota: “Digo, bueno, ‘no te gusta que te lleven en auto, ¿y si te llevan en moto?’ Los ojitos…(haciendo referencia a cómo le brillaron en ese momento)’”. Ante la pregunta, la politóloga respondió que aunque la panelista no pueda creerlo, ella nunca se subió a una moto. Esto encendió las sospechas en la periodista, ya que es conocido que el especialista en policiales muchas veces viaja en su moto.

Fue entonces cuando Latorre decidió dar la puntada final y consultó si Barbano tenía auto. Ante la respuesta positiva, Latorre apuntó: “¿Sos a la antigua que te tiene que llevar y traer o vas sola?”. A lo que Calabró expresó: “Ay no, para eso soy moderna”. Al ver este panorama, Latorre reveló cómo le decía ella a Calabró al ver su comportamiento con Barbano: “Yo siempre le digo que es muy p…. Porque con lo vaga que sos, no hacés nada, flor de p…en la cama. El tipo está muerto. Ahí ella mira sola el monitor y dice ‘Rolando, no me mandes más mensajes, las quejas son con Yanina’. Ay te blanqueaste”.

Con la politóloga ya casi admitiendo la situación, Latorre dio detalles de la charla en privado que tuvieron fuera del aire: “Después me mostró los mensajes, a Rolando le molesta que yo le diga p…después le dije así dos horas. Entonces le pregunté a Barbano si prefería que le diga p…o pel…y eligió la segunda. Y terminamos ahí”.