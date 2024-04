La política sigue agrandando la grieta entre los artistas

ESPECTÁCULOS

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 14/4/2024 · 03:12 hs

Los dichos de Guillermo Francella sobre los primeros 100 días de gobierno de Javier Milei siguen generando repercusión dentro del mundo artístico, que se dividió entre quienes salieron a cuestionarlo y quienes avalaron su posición. Pablo Echarri fue uno de los más duros con el protagonista de El Encargado. En una nota con el ciclo de Jonatan Viale en TN salió Aníbal Pachano con todo a criticarlo y en la misma línea se posicionaron Marcelo Mazzarello y Pablo Alarcón, que también estaban invitados.

“Estoy en las antípodas del pensamiento de Guillermo. Creo que hay una mirada más individualista y menos colectivista, y yo soy un colectivista hecho y derecho. Trabajo en SAGAI hace 18 años y construyo con el colectivo, entonces las miradas individuales no son las que me identifican”, había dicho el marido de Nancy Dupláa, quien también ya le había le reprochado a Francella su postura, en una nota con el programa Intrusos.

“Sabemos que pensamos muy, muy diferente. Vemos la realidad de forma diferente y, vuelvo a decir, me alegro que él pueda expresarlo con total libertad”, señaló, el martes en una nota con Intrusos. Pachano, quien se enfrentó en varias oportunidades con el actor, lo cruzó con todo. “Mucho no me alegra”, apuntó el coreógrafo con sarcasmo en el programa ¿La Ves?, mientras el conductor repetía sus palabras.

“No es un chico alegre. No, no. Es patotero. Le gusta patotear”, se despachó el productor, que contó en el ciclo que estaba incursionando en el mundo del streaming y que le costaba llegar a fin de mes.

Mientras que Pablo Alarcón, quien hace unos meses se había vuelto viral por estar actuando a la gorra en una plaza, lo siguió. “Yo he trabajado con él y era otra persona. Yo no lo vi nunca más hasta que apareció con este personaje besándole la mano a ‘la señora’”, se despachó, en alusión a la cercanía ideológica de Echarri con la expresidenta, Cristina Fernández.

Aún más crítico fue Marcelo Mazzarello, quien en el pasado había tenido un encontronazo en las redes con Florencia Peña. “Yo he trabajado con Pablo Echarri durante el 2012 cuando ya empezaba su posición política y le dije frontalmente lo que pensaba sobre estas cosas, pero yo creo que, fundamentalmente, él es un empresario. No es un colectivista, como los señores, que hacen una cooperativa”, afirmó, mientras señalaba a Alarcón y a Pachano.

“Él hizo una cooperativa, pero en televisión y es una persona que yo aprecio. A Echarri lo aprecio en lo personal, pero en lo político no hay ningún problema en decir que estamos en las antípodas”, aseveró. “La acción y la palabra tienen que estar en la misma línea. Es fácil decir, pero lo que uno dice tiene que apoyarlo con los hechos. Yo lo que digo lo puedo apoyar con los hechos. No digas algo que no sos porque no es lo que está ocurriendo”, concluyó Mazzarello

Érica Rivas, Esteban Lamothe, Julieta Zilberberg y María Valenzuela fueron algunas de las figuras del espectáculo que expresaron sus diferencias con Francella por sus palabras hacia el gobierno de Javier Milei.