Romina Gaetani, a los besos con su nuevo novio

Buenos Aires. Romina Gaetani volvió a apostar al amor y, si bien está en pareja hace varios meses, ahora decidió hacer pública su relación. Esta semana, la actriz se mostró en un evento con su novio, Luis Cavanagh, en el que se los vio muy cariñosos, enamorados, y sin ocultarse de los flashes, lo que en el mundo del espectáculo significa una presentación oficial.

Hasta esta salida, ambos venían manteniendo un bajo perfil. Incluso, él tiene sus redes sociales con candado y, por ahora, mantiene reservada su vida privada, pese a estar en pareja con una actriz que tiene mucha exposición.

La aparición pública se dio este martes en la noche porteña, cuando la pareja asistió al estreno de Esperando la Carroza en el teatro Broadway de la Avenida Corrientes, donde también estuvieron presentes los protagonistas de la obra, entre ellos, Campi, Paola Barrientos, Pablo Rago, Ana Katz, Sebastián Presta, Valeria Lois y Mariano Torre y figuras del espectáculo nacional.

Consultada por Teleshow acerca de su presente sentimental, la actriz aseguró: “Estoy muy feliz y enamorada”. Según pudo saber este medio, la relación entre ambos comenzó en diciembre de 2023, luego de que se conocieron en el cumpleaños de un amigo de él. Cuatro meses después, la pareja posó sonriente y a los besos para las cámaras, disfrutando de este momento de plenitud.

Un par de meses antes de conocer a su actual pareja, en octubre del 2023, la actriz estuvo invitada en Noche al Dente (América TV) y, entre los temas que abordó en la entrevista, confesó que tiene el deseo de ser madre y de formar una familia. “Tengo muchas amigas que son madres. Es algo que me gustaría, soy familiera, me gustaría formar una familia. Aunque no quiero empujar para que eso suceda”, sostuvo Gaetani.

Y agregó: “Creo que si el universo todavía me está dejando tranquila o con algún novio que entra y se va, es porque todavía tengo que aprender algunas cosas. Me encantaría ser madre”.

La actriz, que en su momento protagonizó Buenos Chicos, agregó: “Por más que rece, por más que pida, comprendo que no tiene que ver con la cabeza, sino con el alma, es decir, confiar en el proceso de la vida. Si quiere que sea madre lo voy a ser y si no, tendrá mejores cosas para mí”.

“Andá a saber lo que me depara el destino y no quiero centrarme en: ‘Quiero ser madre, quiero ser madre’. Además, las mujeres tenemos que sacarnos ese mandato. Y también me doy cuenta de que quiero ser madre por el mandato. Me hago cargo de eso. Me quiero correr de eso para ser más sabia. Una puede maternar de distintas maneras”, concluyó.