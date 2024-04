Carmen Barbieri y Karina Mazzocco se pelearon en vivo

Buenos Aires. Este jueves Carmen Barbieri invitó a Karina Mazzocco a su programa Mañanísima (El Trece) y aprovechó para echarle en cara el tratamiento que se hizo en A la tarde (América) sobre el tema de los maltratos al interior del elenco de Cebollitas, novela que estuvo al aire en los años 90 y que la mamá de Fede Bal protagonizó.

“Veremos si es tan linda persona por dentro como por fuera. ¿Tan buena es? Miren qué linda que está, qué derecho de venir así. Una amiga mía me habló maravillas de Karina”, disparó Barbieri antes de emitir un tape en el que resumía la cuestión de la tira infantil desde el abordaje del ciclo que conduce Mazzocco.

“Se hablaba de abuso a los niños, de los horarios, de empujones, de maltrato, hasta de pegarle a los chicos e insultarlos. Yo estaba ahí... Yo llevaba a mi hijo de 6, 7 años con los chicos. Yo no iba a llevar a mi hijo a un lugar donde había maltrato”, le planteó luego Carmen y a continuación le preguntó a Karina: “¿Cuánto hace que estás con tu programa?”. “En julio van a ser tres años”, le respondió la invitada y entonces Carmen le recriminó: “Bueno, tres años, el primer año yo era como una afiliada a tu programa”, haciendo alusión a uno de los temas tratados en el ciclo, acerca de la aparición de su supuesta hermana no reconocida, algo que luego fue desestimado por un análisis de ADN.

“¿Te quedaste enojada con lo de Cebollitas, Carmen?”, le preguntó Karina y Carmen le confesó: “Ahora no, pero en su momento sí, que te diga Estefi (Berardi, panelista de su programa), me tenían que bancar los chicos. Estaba verde con vos, con la producción, con todos, porque hablaban de temas, hablaban de Cebollitas, pero había muchas cosas que no eran ciertas. Pero bueno, es la palabra mía contra la del niño. Y todos los testigos, en mi caso, estaban muertos”.

“Una tiene que conocer a la persona a la que le va a dedicar ocho minutos de programa como vos hiciste. Quién es, qué ha hecho, de qué se está hablando… Estábamos hablando de temas serios de Cebollitas en el que se denunciaron abusos de niños, empujones, golpes, algo fuerte y serio. Yo estuve ahí, yo llevaba a mi bebé. Hace tres años que tenés tu programa y el primero yo siento que estuve afiliada”, le reprochó Carmen. Y cuando Mazzocco le preguntó si se quedó enojada, Barbieri le confesó: “Ya no. Pero nunca estuvimos peleadas”.

Esta última frase hizo reaccionar a la conductora de A la Tarde, quien decidió enfrentar a la exvedette. “¡No mientas, Carmen! ¡Vos sí estabas peleada conmigo!”, le espetó Karina. “Peleada no estaba. Estaba muy dolida, muy enojada. Pero peleada, nunca me peleé con vos. Si te contesté lo que vos hablabas, yo te contestaba”, le aclaró Barbieri. “Me estás volviendo loca, vos estabas peleada conmigo. Te voy a decir algo. Vos no das vuelta a la página, Carmen. No soltás. Te quedás dolida con las cosas”, la enfrentó Mazzocco.

Más adelante, y ya sobre el final del programa, Mazzocco aprovechó para hacerle un reproche a Carmen al ver que esta insistía en reconciliarse en vivo. “Si hubieras dado vuelta la página no me hubieras hablado de todo esto… Yo la di vuelta hace rato, sino no hubiera venido. Me levanté a las seis de la mañana para venir a tu programa. A veces te subís a un bondi que no es”, cerró con cierto fastidio que no pudo disimular en su rostro.