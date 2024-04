Milett Figueroa y Marcelo Tinelli desmintieron rumores de crisis

Buenos Aires. Luego de varias idas y vueltas, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se reencontraron. La pareja, que nació en la última edición del Bailando 2023 (El Trece), afrontó las versiones de crisis y demostró que su amor es más fuerte. “Las amo. Me hacen reír mucho”, expresó el conductor en un posteo junto a la modelo peruana, donde dejó ver los detalles de la velada que también compartió con Yanina Latorre, Federico Hoppe, Macarena Rinaldi y otros amigos.

En las imágenes, se vio a la pareja en un clima relajado, con copas de vino y música. Al ritmo de uno de los hits de Rodrigo Bueno, la morocha sacó a relucir sus pasos prohibidos de la mano de la periodista de espectáculos. “Tremendo baile”, señaló Marcelo, quien grabó toda la coreografía. Las risas no faltaron, en especial de parte de las dos protagonistas del video, quienes disfrutaron al ritmo del cuarteto.

Días atrás, las versiones de ruptura de la relación causaron bastante revuelo. “Se pueden decir mil cosas, pero yo soy la única que sé la verdad, Marcelo es el único que sabe la verdad. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos. Y nosotros estamos bien”, comentó ella durante una entrevista con Los ángeles de la mañana (América).

Ahora, con su regreso a los brazos de Tinelli, Figueroa puso fin a los rumores de crisis, que hacían referencia a la influencer Cande Lecce, como la tercera en discordia. Del reencuentro se hizo eco Yanina Latorre, quien publicó un video junto a la modelo. “Mirá con quién estoy. Es mi mejor amiga. Quiero que vengas a LAM esta semana y cuentes la verdad. Te invito. Esto es para Perú que me odian porque la critico”, dijo divertida la rubia. “Pero, ¿cómo vas a grabar una historia después de que me destruís?”, bromeó Milett, acerca de los dichos de la periodista.

Las versiones de separación comenzaron tiempo atrás por distintos motivos. Entre ellos, el faltazo de la modelo al cumpleaños del conductor. Al respecto, la peruana sostuvo: “No siempre tenemos que estar pegados”. En la misma línea, anunció que tampoco la verán en algunos eventos familiares porque prefiere que su pareja disfrute plenamente de sus hijos.

“Yo respeto mucho los momentos que él pasa con sus hijos, que son muy especiales. Yo lo conocí así, con ese amor a sus hijos. Yo no voy a venir a decirle: ‘Discúlpame, no me gusta que pases tiempo con tus hijos, o es conmigo o no es’. Las cosas como son, una relación se basa en darse tiempo y momentos especiales, cada uno tiene momentos con la familia”, precisó.

Asimismo, aclaró que su ausencia en importantes reuniones familiares se debe a que no siempre recibe invitaciones de las hijas de Marcelo Tinelli. Según explicó, comprende perfectamente la posición de las influencers, ya que no tienen una relación cercana ni un lazo de parentesco directo.

“Hemos convivido en Punta del Este, hay una relación hermosa, existe una relación muy linda. Cande ya salió a aclararlo, que en ningún momento ha dicho esos adjetivos, que son muy fuertes, que he recibido. No puedo controlar las especulaciones o la opinión de otras personas, nosotras estamos muy bien. No tenemos por qué salir aclarar a cada rato ese tema, es fastidioso. No es que seamos mejores amigas, aunque me encantaría, pero no nos llevamos mal. Nos estamos conociendo”, mencionó.